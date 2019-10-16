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Дети – по паспорту: смену порядка пересечения линии разграничения отсрочили

Среда, 16 октября 2019, 15:55

Правительство отсрочило на месяц смену порядка пересечения линии разграничения на временно оккупированные территории Донбасса.

Источник: Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Дословно: "С 29 октября должны были измениться правила пересечения контрольно пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти, в частности, для детей до 14 лет. В частности, по новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь загранпаспорт.

Получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц приняло решение о необходимости отсрочить вступление в силу этих правил".

Детали: По инициативе министерства во время заседания Кабинета министров 16 октября было принято решение приостановить вступление в силу постановления на 30 дней, то есть до 28 ноября 2019 года.

Одна из главных новаций изменения порядка пересечения: дети смогут пересекать линию разграничения исключительно по паспорту, загранпаспорту или проездному документу ребенка.

Пограничники объясняли: это в большей степени касается, когда дети едут на оккупированную территорию. Если дети едут с ОРДЛО, они смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении, но - для того, чтобы родители смогли оформить на них документы.

Что было ранее: Пограничники предупреждали, что на ТОТ Луганской области среди местных жителей боевики запускают фейки: якобы украинские пограничники вообще не будут выпускать детей до 16 лет при наличии свидетельства о рождении.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОДонбасс
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