Суд разблокировал приватизацию "Центрэнерго" - глава Фонда госимущества

681 просмотр
Среда, 16 октября 2019, 16:24

Суд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов ПАО "Центрэнерго" на решение Хозяйственного суда Киева о закрытии дела о банкротстве компании, это позволит начать процедуру ее приватизации.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на пост главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко в сети Facebook.

"Решением Северного апелляционного хозяйственного суда поставлена ​​точка в деле о банкротстве ПАО "Центрэнерго".

Суд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов "Центрэнерго" на решение Хозяйственного суда города Киева о закрытии дела о банкротстве этого акционерного общества, принятого по ходатайству Фонда государственного имущества ", - написал Сенниченко.

Он добавил, что, поскольку дело о банкротстве закрыто, то ПАО "Центрэнерго" выходит на приватизацию.

"Целью Фонда - прозрачная, честная, даже образцовая приватизация "Центрэнерго", - подчеркнул он.

Решение Северного апелляционного хозяйственного суда вступает в силу с момента его объявления.

Напомним, 10 сентября Северный апелляционный хозяйственный суд приостановил действие решения Хозяйственного суда Киева от 19 августа 2019 года, которым была прекращена процедура банкротства ПАО "Центрэнерго".

Решение было приостановлено "до рассмотрения исков ООО "Баланс групп" и ООО "Транснова", которые косвенно контролируются основателем группы "Энергосеть" Дмитрием Крючковым.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Фонд госимущества энергетика приватизация


powered by lun.ua
Материалы по теме
Гончарук поручил главе "очистить" Фонд госимущества от групп влияния 20 сентября 2019, 20:31
В Украине продали государственную гидроэлектростанцию за более 100 миллионов 18 сентября 2019, 14:48
Правительство определилось с новым главой Фонда госимущества 18 сентября 2019, 14:30
Все новости
Главные новости
НАБУ возбудило дело в отношении Луценко
Народных депутатов будут лишать выплат за прогулы и неголосование
Требование Украины в Минске озадачило Кремль
Рада два дня рассматривала судебную реформу Зеленского: решение принято
Все новости
опрос

Украинцы крайне низко в мировом рейтинге благотворительности

здоровье

14 функций нашего тела, которые мы не можем контролировать

ted

10 удивительных фактов об оргазме, которые вы не знали

Поиск по сайту
Архив
Весь архів