"Без очередей и муштры": депутаты хотят упростить доступ в Раду

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Среда, 16 октября 2019, 16:32

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики предлагает упростить доступ приглашенных граждан в административные здания парламента и правительства.

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 16 октября, сообщает "Укринформ".

"Приглашенные на заседание комитетов или в здание под куполом люди вынуждены стоять в очередях, их долгое время муштруют о том, какие документы они принесли, ищут в бумажных журналах списки, затем их находят... Это довольно унизительная процедура в то время, когда существует электронный документооборот", – пояснил председатель комитета нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко.

"Поэтому мы хотели бы выступить инициаторами обращения к руководству Верховной Рады и Кабинета министров относительно перевода разрешительной системы приглашенных в этих государственных зданий в электронном документообороте", - добавил он.

Также Ткаченко внес предложение, чтобы допуск депутатов осуществлялся не по бумажными пропускам, а по персональным электронным картам.

В свою очередь зампредседателя комитета Гео Лерос добавил, что речь идет не только об упрощении системы доступа, но и об экономии бумаги.

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Темы: Верховная Рада


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