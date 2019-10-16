"Без очередей и муштры": депутаты хотят упростить доступ в Раду
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики предлагает упростить доступ приглашенных граждан в административные здания парламента и правительства.
Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 16 октября, сообщает "Укринформ".
"Приглашенные на заседание комитетов или в здание под куполом люди вынуждены стоять в очередях, их долгое время муштруют о том, какие документы они принесли, ищут в бумажных журналах списки, затем их находят... Это довольно унизительная процедура в то время, когда существует электронный документооборот", – пояснил председатель комитета нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко.
"Поэтому мы хотели бы выступить инициаторами обращения к руководству Верховной Рады и Кабинета министров относительно перевода разрешительной системы приглашенных в этих государственных зданий в электронном документообороте", - добавил он.
Также Ткаченко внес предложение, чтобы допуск депутатов осуществлялся не по бумажными пропускам, а по персональным электронным картам.
В свою очередь зампредседателя комитета Гео Лерос добавил, что речь идет не только об упрощении системы доступа, но и об экономии бумаги.
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