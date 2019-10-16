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СБУ задержала боевика, который обстреливал Луганский аэропорт

Среда, 16 октября 2019, 17:38

На линии разграничения Служба безопасности Украины задержала боевика "ЛНР", когда тот пытался уехать из подконтрольной украинской власти территории в оккупированный Донецк.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Бывший боевик так называемого" батальона "Заря" террористической организации "ЛНР", задержан Службой безопасности Украины при пересечении линии разграничения в Донецкой области. Он планировал вернуться во временно оккупированный Донецк".

Детали: В ходе проверки оперативники спецслужбы установили, что задержанный уроженец Харькова принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных.

Следователи Службы безопасности Украины, в частности, выяснили, что мужчина вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Заря" в августе 2014 года. Он прошел специальную подготовку по боевой подготовке и впоследствии принял участие в боях на луганском направлении.

Мужчина также в составе артиллерийского расчета террористов обстреливал Луганский аэропорт и гражданские объекты.

 

Боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, которая за участие в деятельности террористической организации предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование следователями СБУ под процессуальным руководством прокуратуры продолжается.

Темы: ОРДЛОСБУтерроризм
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