Зеленский подписал госфинансирование иностранного кино в Украине
Среда, 16 октября 2019, 19:52
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о государственной поддержке кинематографии, по которому государство компенсирует иностранцу четверть расходов на съемки фильма в Украине.
Источник: сайт президента
Детали: Иностранные кинопроизводители также могут получить возврат еще 5% расходов, если снимают кино на основе произведений украинских авторов или сюжет на тему вооруженной агрессии против Украины.
Текст сообщения: "Ожидается, что реализация закона способствует продвижению позитивного имиджа Украины за рубежом, популяризации украинских авторов и произведений в мире, сотрудничеству и созданию совместных кинопроектов с ведущими западными продюсерами".
Предыстория:
- 20 сентября за законопроект "о государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине" во втором чтении и в целом проголосовали 252 народных депутата .
- Законопроект разрабатывал Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики во главе со "слугой народа" Александром Ткаченко.
Украинская правда