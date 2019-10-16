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Зеленский подписал госфинансирование иностранного кино в Украине

Среда, 16 октября 2019, 19:52

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о государственной поддержке кинематографии, по которому государство компенсирует иностранцу четверть расходов на съемки фильма в Украине.

Источник: сайт президента

Детали: Иностранные кинопроизводители также могут получить возврат еще 5% расходов, если снимают кино на основе произведений украинских авторов или сюжет на тему вооруженной агрессии против Украины.

Текст сообщения: "Ожидается, что реализация закона способствует продвижению позитивного имиджа Украины за рубежом, популяризации украинских авторов и произведений в мире, сотрудничеству и созданию совместных кинопроектов с ведущими западными продюсерами".

Предыстория:

  • 20 сентября за законопроект "о государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине" во втором чтении и в целом проголосовали 252 народных депутата .
  • Законопроект разрабатывал Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики во главе со "слугой народа" Александром Ткаченко.

Украинская правда
Темы: Зеленскийкинозаконодательство
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