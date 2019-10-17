В Гонконге лидера протестов избили молотками

В Гонконге совершили нападение на одного из лидеров протестов.

Источник: BBC.

"Лидер одной из крупнейших продемократических групп в Гонконге подвергся нападению и был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Согласно сообщениями в социальных сетях на Джимми Шема из Гражданского фронта прав человека, напали на улице. Пятеро мужчин избили его молотками. Шема получил тяжкие телесные повреждения. Это уже второй случай нападения на него с начала протестов в Гонконге.

Напомним: