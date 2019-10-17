В Гонконге лидера протестов избили молотками

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Четверг, 17 октября 2019, 00:28

В Гонконге совершили нападение на одного из лидеров протестов.

Источник: BBC.

"Лидер одной из крупнейших продемократических групп в Гонконге подвергся нападению и был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Согласно сообщениями в социальных сетях на Джимми Шема из Гражданского фронта прав человека, напали на улице. Пятеро мужчин избили его молотками. Шема получил тяжкие телесные повреждения. Это уже второй случай нападения на него с начала протестов в Гонконге.

Напомним:

  • Беспорядки продолжают ряд протестов против поправок к проекту закона, который позволяет экстрадиции жителей города к материкового Китая.
  • Кроме того, среди требований демонстрантов - отставка главы администрации Гонконга Керри Лем, отказ от названия протеста "бунтом", освобождение арестованных.
  • Как сообщалось ранее, протестующие прорвались в здание законодательного собрания после того, как глава администрации Гонконга Керри Лем отказалась вступить в переговоры.

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Темы: Китай нападение


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