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Глава Верховного суда раскритиковала закон о судебной реформе

Четверг, 17 октября 2019, 03:29

Глава Верховного суда Валентина Данишевская раскритиковала принятый парламентом закон о судебной реформе.

Источник: эфир "Радио Свобода".

"ВСУ является тем органом, который будет принимать окончательное решение не только по делам Коломойского (по ПриватБанку — ред.), но и по выборам на неподконтрольных территориях. Поэтому, наверное, независимый ВСУ не очень устраивает действующую власть. Поскольку и причин нет, и объяснений нет", - заявила Данишевская.

Она добавила, что судебная система "страдает от нехватки кадров", а новый закон вдвое сокращает количество судей Верховного суда.

"Судьи ВСУ проходили конкурсный отбор. И это происходило в течение года. То есть каждый конкурс длился почти год. Определили лучших и назначили. Некоторые из них работают только 4 месяца в ВСУ. Теперь среди этих 192 судей надо назначить худших, то есть тех, которые не могут вроде дальше работать в ВСУ... можно оставить и 50 для того, чтобы через два месяца принять новый закон и заполнить ВСУ другими людьми. Эта так называемая реформа предусматривает единственную цель - поменять людей", - отметила глава Верховного суда.

В то же время она добавила, что у нее все же есть надежда, что президент ветирует этот закон.

Напомним:

  • Закон об изменениях в судебной системе Рада приняла 16 октября.
  • Ранее посольство Канады и представительство ЕС в Украине раскритиковали ряд положений принятого законопроекта.

Темы: судЗеленский
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