Послы стран Запада попросили пересмотреть судебную реформу Зеленского – заявление

Послы Канады, Великобритании, Германии и Евросоюза обратились к спикеру Дмитрию Разумкову, премьеру Алексею Гончаруку и главе Офиса президента Андрею Богдану с просьбой пересмотреть отдельные положения законопроекта о реформе судебной системы.

Источник: "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на заявление послов 15 октября

Детали: Подписанты выразили желание встретиться с адресатами заявления, чтобы объяснить угрозы отдельных положений принятого Радой законопроекта целям предложенной правительством реформы.

Кроме того, авторы документа посоветовали сотрудничать с Венецианской комиссией с целью приведения закона "в полное соответствие с нашими общими ценностями".

В приложении к заявлению изложены замечания к законопроекту от ЕС, USAID и экспертов из Канады.

О сокращении состава судей: "Сокращению судей Верховного Суда должен предшествовать пересмотр норм юрисдикции суда и укомплектование надлежащим штатом судов низших инстанций с целью обеспечения доступа к правосудию и стабильности судебной системы".

О подчинении Высшей квалификационной комиссии судей Высшему совету правосудия: "Предоставление ВСП полномочий утверждать правила и методологию судебного отбора препятствует ВККС эффективно выполнять свои функции.

Такое подчинение должно произойти только после реформирования ВСП".

О полномочиях комиссий: "Требования по созданию конкурсной комиссии по отбору членов ВККС и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при ВСП, включая условия участия и привлечения международных экспертов, требуют пересмотра с целью обеспечения их эффективности".

Этому предшествовало: 16 октября за закон №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" проголосовали 236 депутатов – 219 от "Слуги народа" и 17 внефракционных.

В решении речь идет об изменениях в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очистке власти" и "О Высшем совете правосудия".

Документ сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики.

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