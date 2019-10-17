В Саудовской Аравии в результате ДТП погибли 35 человек

На западе Саудовской Аравии в результате аварии с участием автобуса и грузовика погибли по меньшей мере 35 паломников, четверо пострадали.

Источник: Reuters.

По данным агентства, авария произошла в населенном пункте аль-Акхаль в административном округе Медина, в результате происшествия транспортное средство загорелось.

В автобусе находились граждане арабских и азиатских стран.