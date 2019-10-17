В Саудовской Аравии в результате ДТП погибли 35 человек

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Четверг, 17 октября 2019, 05:15

На западе Саудовской Аравии в результате аварии с участием автобуса и грузовика погибли по меньшей мере 35 паломников, четверо пострадали. 

Источник: Reuters.

По данным агентства, авария произошла в населенном пункте аль-Акхаль в административном округе Медина, в результате происшествия транспортное средство загорелось.

В автобусе находились граждане арабских и азиатских стран.

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Темы: Саудовская Аравия авария


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