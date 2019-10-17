В Саудовской Аравии в результате ДТП погибли 35 человек
Четверг, 17 октября 2019, 05:15
На западе Саудовской Аравии в результате аварии с участием автобуса и грузовика погибли по меньшей мере 35 паломников, четверо пострадали.
Источник: агентство SPA со ссылкой на представителя полиции провинции, передает Reuters.
По данным агентства, авария произошла в населенном пункте аль-Акхаль в административном округе Медина, в результате происшествия транспортное средство загорелось.
В автобусе находились граждане арабских и азиатских стран.