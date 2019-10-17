Истребители F-15 атаковали бывшую базу США в Сирии

Американские истребители нанесли удар по своей бывшей базе в Сирии.

Источник: Reuters.

Целью атаки был цементный завод компании Lafarge недалеко от Алеппо, в котором ранее находился склад боеприпасов.

Полковник Майлс Кэггинс, который отвечает за связи с общественностью в штабе коалиционной группировки в Ираке, сообщил, что авиаудар был нанесен при помощи двух самолетов F-15.

Напомним: