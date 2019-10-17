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Истребители F-15 атаковали бывшую базу США в Сирии

Четверг, 17 октября 2019, 06:12

Американские истребители нанесли удар по своей бывшей базе в Сирии.

Источник: Reuters.

Целью атаки был цементный завод компании Lafarge недалеко от Алеппо, в котором ранее находился склад боеприпасов.

Полковник Майлс Кэггинс, который отвечает за связи с общественностью в штабе коалиционной группировки в Ираке, сообщил, что авиаудар был нанесен при помощи двух самолетов F-15.

Напомним:

  • После того, как американские войска покинули базу в Манбидже, она оказалась под контролем российских наемников, поддерживающих режима Башара Асада и его иранских союзников, которые теперь готовятся к атаке турецкой армии.
  • США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.

Темы: СШАСирия
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