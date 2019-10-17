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ООС: 30 нарушений режима прекращения огня

Четверг, 17 октября 2019, 07:11

16 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 23 обстрелы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов.

"За прошедшие сутки, вследствие обстрелов, один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один - получил ранения", - доложили военные.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли.

Темы: ООСДонбасс
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