Трое мужчин погибли, очищая выгребную яму на Полтавщине
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Четверг, 17 октября 2019, 08:26
В городе Лохвица Полтавской области умерли три мужчины, вычищавшие выгребную яму.
Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "16 октября в г. Лохвица на территории частного домовладения во время работ по очистке придомовой выгребной ямы погибли 3 человека мужского пола (предварительно в результате отравления опасными парами)".
Детали: К извлечению тел из ямы привлекалось 6 человек личного состава и 1 единица техники ГСЧС.
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