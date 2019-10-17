Трое мужчин погибли, очищая выгребную яму на Полтавщине

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Четверг, 17 октября 2019, 08:26

В городе Лохвица Полтавской области умерли три мужчины, вычищавшие выгребную яму.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "16 октября в г. Лохвица на территории частного домовладения во время работ по очистке придомовой выгребной ямы погибли 3 человека мужского пола (предварительно в результате отравления опасными парами)".

Детали: К извлечению тел из ямы привлекалось 6 человек личного состава и 1 единица техники ГСЧС.

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Темы: чрезвычайное происшествие ГСЧС


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