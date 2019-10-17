Офис Зеленского перепутал Литву и Латвию, все свалили на smm-ника

Офис президента в соцсети Facebook перепутал Латвию, где с официальным визитом находился Владимир Зеленский, с Литвой.

Источник: посты пользователей соцсети, пост заместителя главы ОПУ Кирилла Тимошенко.

Прямая речь Тимошенко: "Вчера в заметке на аккаунте Офис Президента Украины в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которую глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили".

Детали: Тимошенко добавил, что специалиста по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, наказали взысканием. Также ему якобы подарили географический атлас.

Представитель ОПУ попросил прощения у читателей аккаунта.

На ошибку в описании обратили внимание читатели страницы Офиса президента. После этого сообщение о визите Зеленского в Латвию исправляли несколько раз.

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