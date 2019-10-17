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Синоптик прогнозирует в Украине "африканскую жару"

Четверг, 17 октября 2019, 13:02
Синоптик прогнозирует в Украине африканскую жару

В пятницу на территории Украины будет господствовать сухая теплая погода.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "18-го октября Украина снова - одна из самых теплых стран в Европе. Даже на севере Африки и в Украине - почти одинаково, днем ​​предполагается +18 +24 градуса".

Детали: По данным синоптика, дожди маловероятны. Ночью и утром - туман, который ухудшать видимость до 300-500 метров. Ветер южный, слабый.

В Киеве в пятницу сухо, ясно, солнечно и тепло, около +19, +20 градусов.

На выходных ситуация существенно не изменится.

Диденко советует по возможности, держаться ближе к водоемам, потому что сухие листья, которые аккумулировали все вредные выбросы за лето и половину осени, не дают нормально дышать.

Напомним: "Бабье лето" в Киеве отметилось уже тремя температурными рекордами.

Украинская правда

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Темы: погода
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