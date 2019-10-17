Синоптик прогнозирует в Украине "африканскую жару"
В пятницу на территории Украины будет господствовать сухая теплая погода.
Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко
Прямая речь: "18-го октября Украина снова - одна из самых теплых стран в Европе. Даже на севере Африки и в Украине - почти одинаково, днем предполагается +18 +24 градуса".
Детали: По данным синоптика, дожди маловероятны. Ночью и утром - туман, который ухудшать видимость до 300-500 метров. Ветер южный, слабый.
В Киеве в пятницу сухо, ясно, солнечно и тепло, около +19, +20 градусов.
На выходных ситуация существенно не изменится.
Диденко советует по возможности, держаться ближе к водоемам, потому что сухие листья, которые аккумулировали все вредные выбросы за лето и половину осени, не дают нормально дышать.
Напомним: "Бабье лето" в Киеве отметилось уже тремя температурными рекордами.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua