Синоптик прогнозирует в Украине "африканскую жару"

В пятницу на территории Украины будет господствовать сухая теплая погода.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "18-го октября Украина снова - одна из самых теплых стран в Европе. Даже на севере Африки и в Украине - почти одинаково, днем ​​предполагается +18 +24 градуса".

Детали: По данным синоптика, дожди маловероятны. Ночью и утром - туман, который ухудшать видимость до 300-500 метров. Ветер южный, слабый.

В Киеве в пятницу сухо, ясно, солнечно и тепло, около +19, +20 градусов.

На выходных ситуация существенно не изменится.

Диденко советует по возможности, держаться ближе к водоемам, потому что сухие листья, которые аккумулировали все вредные выбросы за лето и половину осени, не дают нормально дышать.

Напомним: "Бабье лето" в Киеве отметилось уже тремя температурными рекордами.