"Бабье лето" в Киеве продолжает бить рекорды

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Среда, 16 октября 2019, 15:11

Четвертый день "бабьего лета" ознаменовался в столице третьим температурным рекордом.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского

Дословно: "По данным наблюдений метеостанции, после полудня 15 октября столбик максимального термометра поднялся до +24,1ºС, что на 0,4ºС выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1885 г., то есть 134 года назад".

Детали: По словам климатологов, такая высокая, как для середины октября, температура по климатической норме соответствует середине августа.

Что было ранее: По данным метеорологов, "бабье лето" началось в Киеве 12 октября. Уже на следующий день температура воздуха в столице побила два рекорда.

Напомним: В ближайшие дни в Украине сохранится сухая и теплая погода. В Киеве температура ночью составит 8-10°, днем ​​около 20° тепла.

Украинская правда

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Темы: погода


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