"ЕС" о законе об обличителях: Теперь человека легко дискредитировать и уничтожить
Фракция партии "Европейская солидарность" раскритиковала принятый Верховной Радой закон об обличителях коррупции, который предусматривает возможность анонимного сообщения о преступлении.
Источник: facebook депутата фракции "ЕС" Ирины Фриз
Дословно: "Слуги приняли достаточно интересный законопроект 1010 об обличителях коррупции. Все бы было норм, если бы его не исказили статьей об анонимных обличителях, которых правильнее назвать анонимными стукачами".
Детали: Фриз заявляет, что после подписания президентом Владимиром Зеленским этого закона, против любого может быть написано анонимное заявление о коррупции, которое де-факто и де-юре создает основания для открытия уголовного дела.
При этом, Фриз подчеркивает, что возбудить дело за заведомо ложную информацию против анонима нет никакой возможности
"Вместе с тем человека посадить, дискредитировать и публично уничтожить теперь можно легко", - заявляет депутат.
Она предположила, что анонимки, написанные против оппонентов, конкурентов, просто успешных людей открывают путь к преследованиям.
"Когда-то в 30-е прошлого столетия тот, кто завидовал соседу, например, из-за большой квартиры, мог написать анонимку на него. Далее соседа паковали, а аноним переезжал в желаемое жилье", - заявила Фриз.
Что было раньше: 17 окт Верховная Рада поддержала в целом законопроект №№1010 об обличителях топ-коррупционеров.
Закон предусматривает обеспечение прав и гарантий безопасности обличителям и выплату им компенсаций в размере 10% от суммы ущерба нанесенного коррупционным преступлением, о котором они сообщили (после вынесения обвинительного приговора суда).
Документ поддержали 233 депутата фракции "Слуга народа" и 15 депутатов от партии "Голос".
Фракция партии "Европейская солидарность" за этот закон не голосовала.
Напомним:
- Ранее заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка предложил "поощрять" лиц, которые разоблачают топ-коррупционеров, материальной наградой в размере 10% от суммы возмещенных государству убытков или от суммы уличенного взятки.
- Законопроект (№1010) о внесении изменения в закон о предотвращении коррупции по обличителей коррупции был внесен в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа.
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