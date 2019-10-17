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"ЕС" о законе об обличителях: Теперь человека легко дискредитировать и уничтожить

Четверг, 17 октября 2019, 13:13

Фракция партии "Европейская солидарность" раскритиковала принятый Верховной Радой закон об обличителях коррупции, который предусматривает возможность анонимного сообщения о преступлении.

Источник: facebook депутата фракции "ЕС" Ирины Фриз

Дословно: "Слуги приняли достаточно интересный законопроект 1010 об обличителях коррупции. Все бы было норм, если бы его не исказили статьей об анонимных обличителях, которых правильнее назвать анонимными стукачами".

Детали: Фриз заявляет, что после подписания президентом Владимиром Зеленским этого закона, против любого может быть написано анонимное заявление о коррупции, которое де-факто и де-юре создает основания для открытия уголовного дела.

При этом, Фриз подчеркивает, что возбудить дело за заведомо ложную информацию против анонима нет никакой возможности

"Вместе с тем человека посадить, дискредитировать и публично уничтожить теперь можно легко", - заявляет депутат.

Она предположила, что анонимки, написанные против оппонентов, конкурентов, просто успешных людей открывают путь к преследованиям.

"Когда-то в 30-е прошлого столетия тот, кто завидовал соседу, например, из-за большой квартиры, мог написать анонимку на него. Далее соседа паковали, а аноним переезжал в желаемое жилье", - заявила Фриз.

Что было раньше: 17 окт Верховная Рада поддержала в целом законопроект №№1010 об обличителях топ-коррупционеров.

Закон предусматривает обеспечение прав и гарантий безопасности обличителям и выплату им компенсаций в размере 10% от суммы ущерба нанесенного коррупционным преступлением, о котором они сообщили (после вынесения обвинительного приговора суда).

Документ поддержали 233 депутата фракции "Слуга народа" и 15 депутатов от партии "Голос".

Фракция партии "Европейская солидарность" за этот закон не голосовала.

Напомним:

  • Ранее заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка предложил "поощрять" лиц, которые разоблачают топ-коррупционеров, материальной наградой в размере 10% от суммы возмещенных государству убытков или от суммы уличенного взятки.
  • Законопроект (№1010) о внесении изменения в закон о предотвращении коррупции по обличителей коррупции был внесен в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа.

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Темы: Европейская солидарностьВерховная РадаНАПК
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