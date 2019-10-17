США и Турция договорились о пятидневном перемирии на севере Сирии

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Четверг, 17 октября 2019, 21:08

США и Турция договорились о пятидневном прекращении огня войсками Эрдогана в Сирии, чтобы курды могли покинуть территории, где Турция начала военную операцию.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом по итогам встречи с президентом Турции Эрдоганом сообщил вице-президент США Майк Пенс. Его обращение транслировали американские телеканалы.

"Сегодня Соединенные Штаты и Турция договорились о прекращении огня в Сирии. Турецкая сторона приостановит операцию"Источник мира" на 120 часов, чтобы позволить выйти силам YPG из пострадавших районов в безопасную зону", - сообщил вице-президент США.

По его словам, военная операция будет полностью приостановлена ​​до полного выхода курдских формирований. Он сообщил, что администрация США находится в контакте с силами SDF и будет способствовать выведению курдских сил, которое начинается прямо сейчас.

Пенс заявил, что турецкая операция закончится, когда силы YPG завершат выход. По его словам, он провел переговоры с руководством YPG об этом.

Он добавил, что США и Турция выражают общую приверженность поражению ИГИЛ на севере Сирии. На этом этапе США решили не вводить дальнейших санкций против Турции за ее военную операцию.

Напомним:

  • Турция 9 октября начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образовании там "террористического коридора".
  • Турция планирует переселить 3,6 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, которая простирается от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.
  • США подверглись резкой международной критике за вывод своих войск из северной Сирии, поскольку этими действиями Вашингтон поставил под удар сирийских курдов, своих многолетних союзников в борьбе с "Исламским государством".

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Темы: США Турция Сирия


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