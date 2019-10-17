Нардепы поддержали создание Комиссии для проверки телеканалов Медведчука

936 просмотров
Четверг, 17 октября 2019, 21:44

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств смены собственников телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZiK Тараса Козака, нардепа из "Оппозиционной платформы - За жизнь" и соратника кума Путина Виктора Медведчука.

Источник: ZN.UA

Детали: За создание ВСК проголосовали 278 народных депутата. Не голосовали нардепы фракций "Голос" и ОПЗЖ.

Согласно проекту постановления №2152, ВСК должна ограничить влияние Российской Федерации на информационное пространство Украины.

ВСК проведет комплексную проверку обстоятельств приобретения и источников денежных средств во время смены собственников телеканалов. Комиссия также установит участников процесса смены собственников.

Также будут проверены сведения о систематическом распространении телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, обороны и территориальной целостности страны.

ВСК должна по итогам работы предоставить предложения по запрету монополизации информпространства Украины на законодательном уровне.

Предыстория:

  • 17 сентября парламентские фракции предложили кандидатуры во Временную следственную комиссию по расследованию соблюдения требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию России.
  • Комиссию возглавила Ольга Василевская-Смаглюк из фракции "Слуга народа". Заместителем назначили Александру Устинову из фракции "Голос".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Верховная Рада Медведчук


powered by lun.ua
Материалы по теме
Рада приняла закон о переходе с бумажных на электронные документы 17 октября 2019, 18:34
В Раде займутся этническим "возвращением" Кубани 17 октября 2019, 18:25
В "Слуге народа" говорят, что легализация медканнабиса будет, но не в турборежиме 17 октября 2019, 16:07
Все новости
Главные новости
США и Турция договорились о пятидневном перемирии на севере Сирии
В Днепре обстреляли автомобиль – водитель погиб
Гладковский объявил голодовку
Россия не верит, что Киев хочет роспуска "ЛДНР", ведь это сказала спикер Кучмы
Все новости
еда

Что съесть, чтобы избежать боли в спине

Фото

Очень. Очень странные портреты домашних животных

здоровье

14 функций нашего тела, которые мы не можем контролировать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів