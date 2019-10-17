Нардепы поддержали создание Комиссии для проверки телеканалов Медведчука
Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств смены собственников телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZiK Тараса Козака, нардепа из "Оппозиционной платформы - За жизнь" и соратника кума Путина Виктора Медведчука.
Источник: ZN.UA
Детали: За создание ВСК проголосовали 278 народных депутата. Не голосовали нардепы фракций "Голос" и ОПЗЖ.
Согласно проекту постановления №2152, ВСК должна ограничить влияние Российской Федерации на информационное пространство Украины.
ВСК проведет комплексную проверку обстоятельств приобретения и источников денежных средств во время смены собственников телеканалов. Комиссия также установит участников процесса смены собственников.
Также будут проверены сведения о систематическом распространении телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, обороны и территориальной целостности страны.
ВСК должна по итогам работы предоставить предложения по запрету монополизации информпространства Украины на законодательном уровне.
Предыстория:
- 17 сентября парламентские фракции предложили кандидатуры во Временную следственную комиссию по расследованию соблюдения требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию России.
- Комиссию возглавила Ольга Василевская-Смаглюк из фракции "Слуга народа". Заместителем назначили Александру Устинову из фракции "Голос".