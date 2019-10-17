Нардепы поддержали создание Комиссии для проверки телеканалов Медведчука

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств смены собственников телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZiK Тараса Козака, нардепа из "Оппозиционной платформы - За жизнь" и соратника кума Путина Виктора Медведчука.

Источник: ZN.UA

Детали: За создание ВСК проголосовали 278 народных депутата. Не голосовали нардепы фракций "Голос" и ОПЗЖ.

Согласно проекту постановления №2152, ВСК должна ограничить влияние Российской Федерации на информационное пространство Украины.

ВСК проведет комплексную проверку обстоятельств приобретения и источников денежных средств во время смены собственников телеканалов. Комиссия также установит участников процесса смены собственников.

Также будут проверены сведения о систематическом распространении телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, обороны и территориальной целостности страны.

ВСК должна по итогам работы предоставить предложения по запрету монополизации информпространства Украины на законодательном уровне.

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