Рада поддержала реформу НАПК и обязательные декларации в Офисе президента
Верховная Рада приняла закон, который меняет форму управления Национальным агентством по предупреждению коррупции.
Источник: Интерфакс-Украина
Детали: За соответствующий законопроект проголосовали 237 народных депутатов, 233 из которых представители "Слуги народа".
Согласно изменениям, руководить деятельностью НАПК вместо членов будет председатель, которого назначает и увольняет Кабинет министров. Итак, форма управления НАПК будет изменена с коллегиальной на единоличную.
В законе прописано требования и ограничения для претендентов на должность председателя Нацагентства.
Его будут назначать на четыре года. Одно и то же лицо не может занимать эту должность дважды подряд, а одним из оснований для увольнения будет вывод комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК о неэффективности такой деятельности. Глава агентства сможет назначить себе трех заместителей.
Закон вступает в силу на следующий день после публикации. С вступлением в силу данного закона досрочно прекращаются полномочия членов НАПК, руководства его аппарата, членов общественного совета при агентстве.
В течение двух месяцев Кабинет министров будет обеспечить проведение конкурса по отбору председателя НАПК. При этом в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу закона Кабмин назначает временно исполняющего обязанности председателя НАПК.
Большое количество изменений предлагается внести в закон о предотвращении коррупции.
Его действие распространено на должности в Офисе президента Украины, которых назначает и освобождает глава государства, а также на должности патронажной службы по закону о государственной службе и на помощников судей.
В законопроекте также содержится норма об отмене государственное финансирование партий, которые не преодолели 5% порог на выборах в Верховную Раду.
Предыстория:
- Еще в июле в Офисе президента заявили, что разработали законопроект по реформированию Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
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