Клинтон назвала "фавориткой русских" кандидатку в президенты от демократов

Бывшая соперница Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон назвала действующую кандидатку в президенты США от Демократической партии Тулси Хаббард "фавориткой русских".

Источник: The Hill, Twitter Хаббард

Детали: По ее словам, Хаббард может быть использована, чтобы отобрать голоса у демократов на президентских выборах.

Клинтон добавила, что россияне возлагают большие надежды надежды на одну из кандидатов от демократов и пытаются добиться от нее роли "кандидата от третьей партии".

Имени Хаббард бывшая соперница Трампа не назвала, однако сама Хаббард отреагировала на обвинения в Twitter. Она назвала Клинтон "воплощением гнили, которая долгое время раскладывала Демократическую партию" и заявила о скоординированной кампании против нее.

Great! Thank you @HillaryClinton. You, the queen of warmongers, embodiment of corruption, and personification of the rot that has sickened the Democratic Party for so long, have finally come out from behind the curtain. From the day I announced my candidacy, there has been a ... — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) October 18, 2019

Дословно: "Отлично! Спасибо, Хиллари Клинтон! Ты, королева партии войны, воплощение коррупции, олицетворение гнили, которая уже так долго отравляет Демократическую партию, наконец вышла на авансцену. С первого для моей кампании идут попытки уничтожить мою репутацию. Мы ломали голову, кто за этим стоит и почему. Теперь мы знаем – это была ты, действуя через ставленников и мощных союзников в корпоративных СМИ и военной машине, потому что боишься угрозы, которую я представляю. Теперь очевидно, что праймериз идут между тобой и мной. Хватит прятаться за ставленниками. Присоединись уже к гонке! "

Такое заявление вызвала осуждение в США и заявления, что Клинтон работает в интересах Трампа.