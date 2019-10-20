Клинтон назвала "фавориткой русских" кандидатку в президенты от демократов

1154 просмотра
Воскресенье, 20 октября 2019, 01:10

Бывшая соперница Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон назвала действующую кандидатку в президенты США от Демократической партии Тулси Хаббард "фавориткой русских".

Источник: The Hill, Twitter Хаббард

Детали: По ее словам, Хаббард может быть использована, чтобы отобрать голоса у демократов на президентских выборах.

Клинтон добавила, что россияне возлагают большие надежды надежды на одну из кандидатов от демократов и пытаются добиться от нее роли "кандидата от третьей партии".

Имени Хаббард бывшая соперница Трампа не назвала, однако сама Хаббард отреагировала на обвинения в Twitter. Она назвала Клинтон "воплощением гнили, которая долгое время раскладывала Демократическую партию" и заявила о скоординированной кампании против нее.

Дословно: "Отлично! Спасибо, Хиллари Клинтон! Ты, королева партии войны, воплощение коррупции, олицетворение гнили, которая уже так долго отравляет Демократическую партию, наконец вышла на авансцену. С первого для моей кампании идут попытки уничтожить мою репутацию. Мы ломали голову, кто за этим стоит и почему. Теперь мы знаем – это была ты, действуя через ставленников и мощных союзников в корпоративных СМИ и военной машине, потому что боишься угрозы, которую я представляю. Теперь очевидно, что праймериз идут между тобой и мной. Хватит прятаться за ставленниками. Присоединись уже к гонке! "

Такое заявление вызвала осуждение в США и заявления, что Клинтон работает в интересах Трампа.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США виборы Клинтон


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Не будь дураком": Эрдоган пообещал ответить Трампу 18 октября 2019, 17:53
Кислин заявил, что не встречался с Зеленским в США, но хотел 18 октября 2019, 17:41
Прокурор Кулик причастен к скандалу вокруг Трампа – NYT 18 октября 2019, 15:50
Все новости
Главные новости
Меркель и Путин поговорили о "нормандской встрече", в Кремле выдвинули условие
Джулиани просил Белый дом о визе для Шокина: хотел "грязи на демократов" - СМИ
Гладковского взяли под стражу с залогом в 10 раз меньше, чем просила САП
Сыроид стала лидером "Самопомочи" вместо Садового
Все новости
Фото

Как выглядел бы отпуск вместе с домашним животным

еда

4 причины завтракать

поясняет Супрун

Вызывают ли негативные эмоции рак?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів