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Клинтон назвала "фавориткой русских" кандидатку в президенты от демократов

Воскресенье, 20 октября 2019, 01:10
Клинтон назвала фавориткой русских кандидатку в президенты от демократов

Бывшая соперница Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон назвала действующую кандидатку в президенты США от Демократической партии Тулси Хаббард "фавориткой русских".

Источник: The Hill, Twitter Хаббард

Детали: По ее словам, Хаббард может быть использована, чтобы отобрать голоса у демократов на президентских выборах.

Клинтон добавила, что россияне возлагают большие надежды надежды на одну из кандидатов от демократов и пытаются добиться от нее роли "кандидата от третьей партии".

Имени Хаббард бывшая соперница Трампа не назвала, однако сама Хаббард отреагировала на обвинения в Twitter. Она назвала Клинтон "воплощением гнили, которая долгое время раскладывала Демократическую партию" и заявила о скоординированной кампании против нее.

Дословно: "Отлично! Спасибо, Хиллари Клинтон! Ты, королева партии войны, воплощение коррупции, олицетворение гнили, которая уже так долго отравляет Демократическую партию, наконец вышла на авансцену. С первого для моей кампании идут попытки уничтожить мою репутацию. Мы ломали голову, кто за этим стоит и почему. Теперь мы знаем – это была ты, действуя через ставленников и мощных союзников в корпоративных СМИ и военной машине, потому что боишься угрозы, которую я представляю. Теперь очевидно, что праймериз идут между тобой и мной. Хватит прятаться за ставленниками. Присоединись уже к гонке! "

Такие слова вызвали осуждение в США и заявления, что Клинтон работает в интересах Трампа.

Украинская правда

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Темы: СШАвиборыКлинтон
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