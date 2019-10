Клінтон назвала "фавориткою росіян" кандидатку в президенти від демократів

Колишня суперниця Дональда Трампа на президентських виборах Гілларі Клінтон назвала чинну кандидатку у президенти США від Демократичної партії Тулсі Габбард "фавориткою росіян".

Джерело: The Hill, Twitter Габбард

Деталі: За її словами, Габбард може бути використана, щоб відібрати голоси у демократів на президентських виборах.

Клінтон додала, що росіяни покладають великі надії надії на одну з кандидатів від демократів і намагаються домогтися від неї ролі "кандидата від третьої партії".

Імені Габбард колишня суперниця Трампа не назвала, проте сама Габбард відреагувала на закиди в Twitter. Вона назвала Клінтон "втіленням гнилі, яка довгий час розкладала Демократичну партію" та заявила про скоординовану кампанію проти неї.

Great! Thank you @HillaryClinton. You, the queen of warmongers, embodiment of corruption, and personification of the rot that has sickened the Democratic Party for so long, have finally come out from behind the curtain. From the day I announced my candidacy, there has been a ...