Клінтон назвала "фавориткою росіян" кандидатку в президенти від демократів

Колишня суперниця Дональда Трампа на президентських виборах Гілларі Клінтон назвала чинну кандидатку у президенти США від Демократичної партії Тулсі Габбард "фавориткою росіян".

Джерело: The Hill, Twitter Габбард

Деталі: За її словами, Габбард може бути використана, щоб відібрати голоси у демократів на президентських виборах.

Клінтон додала, що росіяни покладають великі надії надії на одну з кандидатів від демократів і намагаються домогтися від неї ролі "кандидата від третьої партії".

Імені Габбард колишня суперниця Трампа не назвала, проте сама Габбард відреагувала на закиди в Twitter. Вона назвала Клінтон "втіленням гнилі, яка довгий час розкладала Демократичну партію" та заявила про скоординовану кампанію проти неї.

Great! Thank you @HillaryClinton. You, the queen of warmongers, embodiment of corruption, and personification of the rot that has sickened the Democratic Party for so long, have finally come out from behind the curtain. From the day I announced my candidacy, there has been a ... — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) October 18, 2019

Дослівно: "Чудово! Дякую тобі, Гілларі Клінтон! Ти, королева партії війни, втілення корупції, уособлення гнилі, яка вже так довго отруює Демократичну партію, нарешті вийшла на авансцену. З першого для моєї кампанії ідуть спроби знищити мою репутацію. Ми ламали голову, хто ж за цим стоїть і чому. Тепер ми знаємо - це була ти, діючи через ставлеників та потужних союзників у корпоративних ЗМІ та військовій машині, бо боїшся загрози, яку я становлю. Тепер очевидно, що праймеріз ідуть між тобою і мною. Годі ховатись за ставлениками. Приєднайся вже безпосередньо до гонки!"

Такі слова викликали осуд в США та заяви, що Клінтон працює в інтересах Трампа.