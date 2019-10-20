Клінтон назвала "фавориткою росіян" кандидатку в президенти від демократів

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Неділя, 20 жовтня 2019, 01:10

Колишня суперниця Дональда Трампа на президентських виборах Гілларі Клінтон назвала чинну кандидатку у президенти США від Демократичної партії Тулсі Габбард "фавориткою росіян".

Джерело: The Hill, Twitter Габбард

Деталі: За її словами, Габбард може бути використана, щоб відібрати голоси у демократів на президентських виборах.

Клінтон додала, що росіяни покладають великі надії надії на одну з кандидатів від демократів і намагаються домогтися від неї ролі "кандидата від третьої партії".

Імені Габбард колишня суперниця Трампа не назвала, проте сама Габбард відреагувала на закиди в Twitter. Вона назвала Клінтон "втіленням гнилі, яка довгий час розкладала Демократичну партію" та заявила про скоординовану кампанію проти неї.

Дослівно: "Чудово! Дякую тобі, Гілларі Клінтон! Ти, королева партії війни, втілення корупції, уособлення гнилі, яка вже так довго отруює Демократичну партію, нарешті вийшла на авансцену. З першого для моєї кампанії ідуть спроби знищити мою репутацію. Ми ламали голову, хто ж за цим стоїть і чому. Тепер ми знаємо - це була ти, діючи через ставлеників та потужних союзників у корпоративних ЗМІ та військовій машині, бо боїшся загрози, яку я становлю. Тепер очевидно, що праймеріз ідуть між тобою і мною. Годі ховатись за ставлениками. Приєднайся вже безпосередньо до гонки!"

Такі слова викликали осуд в США та заяви, що Клінтон працює в інтересах Трампа.

Українська правда

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Теми: США вибори Клінтон


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