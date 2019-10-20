МВФ изучает влияние климата на финансовые рынки
Воскресенье, 20 октября 2019, 04:45
Международный валютный фонд изучает влияние климата на мировые финансовые рынки и целесообразность учета этого влияния при оценке рынков.
Источник: Reuters
Дословно: Об этом заявил руководитель отдела рынков мирового кредитора Тобиас Адриан. По его словам, МВФ исследует насколько возможно учитывать влияние климата на рынки акций и облигаций.
Финансовые затраты на последствия изменений климата были предметом многих дискуссий в фонде во время заседаний на этой неделе.
Как отмечает Адриан, для некоторых экономик климатические изменения составляют краткосрочный риск, для некоторых, наоборот, они является проблемой в долгосрочной перспективе.
Украинская правда