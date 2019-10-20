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МВФ изучает влияние климата на финансовые рынки

Воскресенье, 20 октября 2019, 04:45

Международный валютный фонд изучает влияние климата на мировые финансовые рынки и целесообразность учета этого влияния при оценке рынков.

Источник: Reuters

Дословно: Об этом заявил руководитель отдела рынков мирового кредитора Тобиас Адриан. По его словам, МВФ исследует насколько возможно учитывать влияние климата на рынки акций и облигаций.

Финансовые затраты на последствия изменений климата были предметом многих дискуссий в фонде во время заседаний на этой неделе.

Как отмечает Адриан, для некоторых экономик климатические изменения составляют краткосрочный риск, для некоторых, наоборот, они является проблемой в долгосрочной перспективе.

Украинская правда
Темы: МВФэкологияэкономика
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