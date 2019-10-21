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Беспорядки в Каталонии: под арестом 28 сепаратистов

Понедельник, 21 октября 2019, 10:18

В Каталонии седьмая ночь протестов в связи с заключением каталонских лидеров прошла в основном мирно, лишь около 2000 человек вышли на улицы Барселоны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

После семи дней беспорядков в Каталонии во время протестов были задержаны 104 человека, 28 из которых были оставлены под стражей, подсчитало испанское Министерство внутренних дел в воскресенье вечером.

20 октября некоторые улицы Барселоны были перекрыты, а у штаб-квартиры полиции состоялась сидячая демонстрация, однако никаких сообщений о серьезных инцидентах не поступало.

Люди принесли с собой мусорные пакеты, которые затем оставили у входа в офисное здание. Отметим, что в ходе протестов были сожжены более 800 мусорных контейнеров.

Правда, во время демонстрации вечером пострадали два человека, хотя столкновения протестующих с полицией были единичными.

Также сепаратисты подожгли одну из баррикад, но не напали на подразделения полиции.

Воскресенье было самым спокойным днем ​​в Каталонии с начала протестов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Каталония Испания
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