Боевики снова обстреляли участок разведения у Золотого – штаб ООС

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Среда, 23 октября 2019, 12:13

Незаконные вооруженные продолжают обстрелы в районе участка разведения возле Золотого Луганской области.

Источник: сообщение пресс-центра штаба операции Объединенных сил

Дословно: "НЗФ РФ, имитируя готовность провести разведение сил и средств на участке разведения №2, вчера, дважды, коварно осуществили обстрелы из стрелкового оружия на участке разведения №2 (Золотое-4)".

Детали: Кроме того, 22 октября враг совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Зайцево Северное (3 обстрела), Павлополь, Новолуганское (2 обстрела) и Водяное, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм: боевики выпустили 67 мин.

Уже 23 октября оккупационные войска провели обстрел вблизи населенного пункта Водяное из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм (11 снарядов).

Почему это важно: Минские договоренностями определяют, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток. По словам украинских военных, такое циничное поведение оккупантов свидетельствует о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе


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