Действующий министр финансов Оксана Маркарова накануне банкротства банка, совладельцем которого была, вывела из его активов на свою фирму более 4000 кв.м. элитной недвижимости на Подоле, заплатив за имущество в несколько раз меньше его залоговой стоимости.

Источник: расследование программы "Схемы", Оксана Маркарова в Facebook

Детали: В 2010 году государственный "Укрэксимбанк" дал 38 млн евро в кредит компании братьев Клюевых "Укрподшипник".

Клюевы в виде залога предоставили банку недвижимость в исторической части Киева. Это дом на улице Борисоглебская площадью 4,5 тысячи кв.м.

Владельцем передаваемого в залог здания был "Актив-банк", который принадлежал Клюевым.

После того, как братья получили кредит, они решили продать "Актив-банк".

В 2013 году его владельцем стали супруги Оксана Маркарова и Даниил Волынец.

В 2014 году национальный регулятор признал "Актив-банк" неплатежеспособным.

"Схемы" выяснили, что накануне банкротства банка супруги продали заложенное Клюевыми имущество на Подоле за 60 млн грн. Это вдвое дешевле залоговой стоимости по ипотечному договору с "Укрэксимбанком".

Для оценки стоимости недвижимости "Актив-банк" Маркаровой-Волынца нанял фирму "Истерн консалтинг групп", которой Маркарова руководила ранее.

Покупателем оказалась фирма "Синоним", совладелицей которой, по данным реестра юридических лиц, в то время была Маркарова.

Также журналисты выяснили, что вместо 60 млн грн фирма "Синоним" перевела "Актив-банку" за недвижимость только 16 млн грн.

Дом на Подоле мог быть продан только с согласия "Укрэксимбанка". Госбанк для продажи недвижимости поставил три условия, среди которых ее стоимость - не ниже 130 млн грн.

Ни одно из условий, как выяснили "Схемы", не было выполнено "Актив-банком".

После того как дом на Борисоглебской был продан, "Укрэксимбанк" начал судиться за залоговое имущество. Судебное разбирательство длится до сих пор.

Оксана Маркарова утверждает, что на момент приобретения недвижимости она вышла из состава акционеров "Актив-банка" и из состава учредителей компании-покупателя дома на Борисоглебской.

Изменения в реестре, по ее словам, были внесены позже.

В то же время министр подтвердила, что ее муж - один из акционеров банка в доме на Борисоглебской, и его банк арендует в нем помещение.

Сама Маркарова арендует в этом же здании офис для Музея прессы Вахтанга Кипиани.

Реакция Маркаровой на расследование "Схем": "Сегодня уважаемая мною программа Схемы вышла с расследованием, из которого можно сделать вывод, несмотря на предоставленные мною комментарии и документы, что помещение... якобы куплено мною.

Это не так.

Во время короткого владения и управления мной банком в марте 2014 года он не был признан ни проблемным, ни неплатежеспособным...

Помещение на Подоле было продано в соответствии с законодательством вместе с юридическими компаниями. Я знаю об этой продаже, но не имею к ней никакого отношения...

Все имущество, принадлежащее мне и моему мужу, указываю в своих электронных декларациях..."