Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр финансов в 2014-м втридешева вывела элитное имущество из банка на свою фирму – "Схемы"

Четверг, 24 октября 2019, 23:11

Действующий министр финансов Оксана Маркарова накануне банкротства банка, совладельцем которого была, вывела из его активов на свою фирму более 4000 кв.м. элитной недвижимости на Подоле, заплатив за имущество в несколько раз меньше его залоговой стоимости.

Источник: расследование программы "Схемы", Оксана Маркарова в Facebook

Детали: В 2010 году государственный "Укрэксимбанк" дал 38 млн евро в кредит компании братьев Клюевых "Укрподшипник".

Клюевы в виде залога предоставили банку недвижимость в исторической части Киева. Это дом на улице Борисоглебская площадью 4,5 тысячи кв.м.

Владельцем передаваемого в залог здания был "Актив-банк", который принадлежал Клюевым.

После того, как братья получили кредит, они решили продать "Актив-банк".

В 2013 году его владельцем стали супруги Оксана Маркарова и Даниил Волынец.

В 2014 году национальный регулятор признал "Актив-банк" неплатежеспособным.

"Схемы" выяснили, что накануне банкротства банка супруги продали заложенное Клюевыми имущество на Подоле за 60 млн грн. Это вдвое дешевле залоговой стоимости по ипотечному договору с "Укрэксимбанком".

Для оценки стоимости недвижимости "Актив-банк" Маркаровой-Волынца нанял фирму "Истерн консалтинг групп", которой Маркарова руководила ранее.

Покупателем оказалась фирма "Синоним", совладелицей которой, по данным реестра юридических лиц, в то время была Маркарова.

Также журналисты выяснили, что вместо 60 млн грн фирма "Синоним" перевела "Актив-банку" за недвижимость только 16 млн грн.

Дом на Подоле мог быть продан только с согласия "Укрэксимбанка". Госбанк для продажи недвижимости поставил три условия, среди которых ее стоимость - не ниже 130 млн грн.

Ни одно из условий, как выяснили "Схемы", не было выполнено "Актив-банком".

После того как дом на Борисоглебской был продан, "Укрэксимбанк" начал судиться за залоговое имущество. Судебное разбирательство длится до сих пор.

Оксана Маркарова утверждает, что на момент приобретения недвижимости она вышла из состава акционеров "Актив-банка" и из состава учредителей компании-покупателя дома на Борисоглебской.

Изменения в реестре, по ее словам, были внесены позже.

В то же время министр подтвердила, что ее муж - один из акционеров банка в доме на Борисоглебской, и его банк арендует в нем помещение.

Сама Маркарова арендует в этом же здании офис для Музея прессы Вахтанга Кипиани.

Реакция Маркаровой на расследование "Схем": "Сегодня уважаемая мною программа Схемы вышла с расследованием, из которого можно сделать вывод, несмотря на предоставленные мною комментарии и документы, что помещение... якобы куплено мною.

Это не так.

Во время короткого владения и управления мной банком в марте 2014 года он не был признан ни проблемным, ни неплатежеспособным...

Помещение на Подоле было продано в соответствии с законодательством вместе с юридическими компаниями. Я знаю об этой продаже, но не имею к ней никакого отношения...

Все имущество, принадлежащее мне и моему мужу, указываю в своих электронных декларациях..."

"Украинская правда" в Threads

Темы: МаркароваСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Маркарова
В Вашингтоне представили проект резолюции о победе Украины в войне пртив России
Украина и США работают над расширением санкций против России – Маркарова
Папа Римский невнимательно читал Достоевского, иначе не удивлялся бы жесткости россиян - посол
Последние новости
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
Все новости...
Реклама: