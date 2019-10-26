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В субботу боевики уже трижды нарушили "тишину"

Суббота, 26 октября 2019, 14:06

С начала суток 26 октября в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: пресс-служба Минобороны Украины

Детали: Боевики нарушали режим тишины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дважды после полуночи и с 7:35 противник вел огонь от н.п. Доломитное по позициям ООС возле Новолуганского, применяя станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

После 3:40 враг совершил обстрел из подствольных гранатометов возле хутора Вольный. 

Силы ООС несколько раз вели огонь и подавляли вражескую активность.

Боевых потерь среди украинских военных с начала текущих суток в результате вражеских обстрелов нет.

В течение 25 октября боевики нарушили "тишину" 13 раз, ранения получил один украинский военный, который был эвакуирован в военный мобильный госпиталь, состояние здоровье - удовлетворительное.

Двое бойцов ООС получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва на установленной ранее врагом растяжке и доставлены в медучреждения.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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