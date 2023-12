Стрельба на встрече выпускников в Техасе: 2 погибли, 14 раненых

В Гринвилле (Техас, США) неизвестный открыл огонь на вечеринке по случаю встречи выпускников университета Texas A&M University-Commerce, в результате инцидента погибли двое, ранены не менее 14 человек.

Источник: CNN, NBC

Детали: По сообщению полиции, стрельба произошла поздно вечером 26 октября на площадке для вечеринок, расположенной на малонаселенном участке трассы за пределами населенного пункта.

Полиция разыскивает только одного человека, причастного к стрельбе, пока не установив мотив нападавшего.

Являются ли жертвы нападения студентами университета, не уточняется.

Детальной информации о состоянии пострадавших в настоящее время нет.

A reported shooting took place at a Homecoming party for Texas A&M University at Commerce on Saturday night. @cnnbrk @NBCNews @CNN @foxnewsalert @CNN @ABC @BBCWorld @CBS pic.twitter.com/08eOVBQGC8