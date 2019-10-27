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Стрельба на встрече выпускников в Техасе: 2 погибли, 14 раненых

Воскресенье, 27 октября 2019, 14:13

В Гринвилле (Техас, США) неизвестный открыл огонь на вечеринке по случаю встречи выпускников университета Texas A&M University-Commerce, в результате инцидента погибли двое, ранены не менее 14 человек.  

Источник: CNN, NBC 

Детали:  По сообщению полиции, стрельба произошла поздно вечером 26 октября на площадке для вечеринок, расположенной на малонаселенном участке трассы за пределами населенного пункта.

Полиция разыскивает только одного человека, причастного к стрельбе, пока не установив мотив нападавшего.

Являются ли жертвы нападения студентами университета, не уточняется. 

Детальной информации о состоянии пострадавших в настоящее время нет. 

 

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Темы: СШАоружиежертвы
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