ООС: боевики 16 раз открывали огонь

28 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток противник совершил 8 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов.

"Вчера, 27 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - добавили в штабе.

С начала этой эпохи боевики обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Потерь не зафиксировано.