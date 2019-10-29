ООС: боевики 16 раз открывали огонь
28 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток противник совершил 8 обстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов.
"Вчера, 27 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - добавили в штабе.
С начала этой эпохи боевики обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Потерь не зафиксировано.
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