Рада "забыла" про законопроект о незаконном обогащении

Народные депутаты не рассмотрели во втором чтении президентский законопроект о наказании за незаконное обогащение, внесенный в повестку дня заседания 3 октября.

На это обращает внимание глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Законопроект о незаконной обогащении (№1031) Рада... забыла. Вопрос исчез. Мыши съели. Честно говоря, за 12 лет работы с ВРУ я с таким сталкиваюсь. Я не шучу. Спикер просто пропустил этот вопрос повестки дня, перейдя к следующему законопроекту. Без всякого объяснения. Без голосования", - пишет активист в Facebook.

Как свидетельствует повестка дня на 3 октября, после голосования законопрокту №1233 должен начаться рассмотрение законпроекта о незаконном обогащении. Однако спикер перескочил к рассмотрению следующего законопроекта №1046.

"А что так можно было?", - вопрошает Шабунин.

Напомним: