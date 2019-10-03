Рада "забыла" про законопроект о незаконном обогащении

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Четверг, 3 октября 2019, 18:33

Народные депутаты не рассмотрели во втором чтении президентский законопроект о наказании за незаконное обогащение, внесенный в повестку дня заседания 3 октября.

На это обращает внимание глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Законопроект о незаконной обогащении (№1031) Рада... забыла. Вопрос исчез. Мыши съели. Честно говоря, за 12 лет работы с ВРУ я с таким сталкиваюсь. Я не шучу. Спикер просто пропустил этот вопрос повестки дня, перейдя к следующему законопроекту. Без всякого объяснения. Без голосования", - пишет активист в Facebook.

Как свидетельствует повестка дня на 3 октября, после голосования законопрокту №1233 должен начаться рассмотрение законпроекта о незаконном обогащении. Однако спикер перескочил к рассмотрению следующего законопроекта №1046.

 

"А что так можно было?", - вопрошает Шабунин.

Напомним: 

  • Законопроект №1031, который внес президент Владимир Зеленский 29 августа, предполагает дополнение Криминального Кодекса статьей 368-5, согласно которой незаконное обогащение наказывается "лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".
  • Верховная Рада приняла его за основу в первом чтении 11 сентября.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада Разумков Дмитрий


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