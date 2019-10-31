В ЕС одобряют разведение на Донбассе, ждут действий от РФ

В Европейском Союзе приветствуют разведение сил и техники в Золотом Луганской области и ожидают, что Россия также предпримет активные шаги для полного выполнения Минских соглашений.

Об этом заявила представительница высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы одобряем прогресс, достигнутый в контексте Трехсторонней контактной группы по разведению сил и техники в золотом, и уже сделаны практические шаги. Если продолжающиеся переговоры приведут к началу разведения в Петровском, это будет еще одним позитивным событием", - заявила она.

Косьянчич отметила, что Украина продемонстрировала конструктивный подход к продвижению в реализации Минских соглашений. "Мы также ожидаем, что Россия активно будет делать положительные шаги и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для полного выполнения Минских обязательств", - сказала она.

По ее словам, СММ ОБСЕ "остается источником достоверной информации о ситуации на местах и должна иметь безопасный, надежный, безусловный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, в частности для обеспечения надлежащего мониторинга районов и их окрестностей".

Как сообщалось, НАТО приветствуют инициативы по разведению сил на Востоке Украины, но отмечают, что Россия должна вывести все свои войска с Донбасса.

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Напомним: