Миллиард на зарплаты шахтерам: Рада поддержала правительство
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Четверг, 31 октября 2019, 20:59
Верховная Рада проголосовала за изменения в законе о госбюджете, согласно которым миллиард гривен пойдет на выплату заработной платы шахтерам и решение проблем угледобывающей отрасли.
Источник: Правительственный портал
Детали: За правительственный законопроект проголосовал 291 народный депутат.
Этому предшествовало заседание в Кабинете министров 13 октября, на котором были одобрены предложенные еще в сентябре изменения в госбюджет.
В Кабмине просили нардепов как можно скорее их поддержать.
Украинская правда
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