Миллиард на зарплаты шахтерам: Рада поддержала правительство

Верховная Рада проголосовала за изменения в законе о госбюджете, согласно которым миллиард гривен пойдет на выплату заработной платы шахтерам и решение проблем угледобывающей отрасли.

Источник: Правительственный портал

Детали: За правительственный законопроект проголосовал 291 народный депутат.

Этому предшествовало заседание в Кабинете министров 13 октября, на котором были одобрены предложенные еще в сентябре изменения в госбюджет.

В Кабмине просили нардепов как можно скорее их поддержать.