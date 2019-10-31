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Миллиард на зарплаты шахтерам: Рада поддержала правительство

Четверг, 31 октября 2019, 19:59

Верховная Рада проголосовала за изменения в законе о госбюджете, согласно которым миллиард гривен пойдет на выплату заработной платы шахтерам и решение проблем угледобывающей отрасли.

Источник: Правительственный портал

Детали: За правительственный законопроект проголосовал 291 народный депутат.

Этому предшествовало заседание в Кабинете министров 13 октября, на котором были одобрены предложенные еще в сентябре изменения в госбюджет.

В Кабмине просили нардепов как можно скорее их поддержать.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаКабинет министров
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