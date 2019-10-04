Трамп отозвал посла в Украине после жалобы Джулиани – СМИ

Посол США в Украине Мари Йованович была отозвана президентом Дональдом Трампом после жалобы личного адвоката главы государства Рудольфа Джулиани относительно препятствования посла расследовать дело сына Джо Байдена.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Источники издания утверждают, что причина отставки Йованович - "подрыв Трампа за рубежом и препятствование попыткам убедить Киев расследовать дело в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена."

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