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Трамп отозвал посла в Украине после жалобы Джулиани – СМИ

Пятница, 4 октября 2019, 04:24
Трамп отозвал посла в Украине после жалобы Джулиани – СМИ

Посол США в Украине Мари Йованович была отозвана президентом Дональдом Трампом после жалобы личного адвоката главы государства Рудольфа Джулиани относительно препятствования посла расследовать дело сына Джо Байдена.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Источники издания утверждают, что причина отставки Йованович - "подрыв Трампа за рубежом и препятствование попыткам убедить Киев расследовать дело в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена."

Предыстория:

  • Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершила работу в этой должности 20 мая.
  • В Госдепе назвали ротацию запланированой.
  • Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший критиковал Йованович якобы из-за ее критических заявлений в сторону Белого дома. Трамп-младший ссылался на статью "The Daily Wire", в которой бывший федеральный прокурор США Джо ДиГенова заявил, что Йованович необходимо отозвать с должности после критических заявлений в адрес администрации Трампа.
  • Кроме того, генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". Кроме того, Луценко добавил, что не получил от американского посольства в Украине около $4 миллионов, которые она должна была выделить на его ведомство.
  • Государственный департамент США назвал заявление Луценко "откровенной выдумкой". 

Украинская правда

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Темы: ТрампСША
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