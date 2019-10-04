Нардепы снова проигнорировали законопроект о незаконном обогащении

Народные депутаты опять не рассмотрели во втором чтении президентский законопроект о наказании за незаконное обогащение, внесенный в повестку дня заседания 3 октября.

Как и в четверг законопроект №1031 был в повестке дня заседания в пятницу. Однако нардепы рассмотрев сначала закон о праве на прослушку НАБУ и ГБР, перешли к рассмотрению Программы деятельности Кабинета министров.

После ее принятия нардепы без обсуждения проголосовали во втором чтении за два законопроекта, касающиеся налогов, и разошлись до понедельника.

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