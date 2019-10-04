Нардепы снова проигнорировали законопроект о незаконном обогащении
Пятница, 4 октября 2019, 18:06
Народные депутаты опять не рассмотрели во втором чтении президентский законопроект о наказании за незаконное обогащение, внесенный в повестку дня заседания 3 октября.
Как и в четверг законопроект №1031 был в повестке дня заседания в пятницу. Однако нардепы рассмотрев сначала закон о праве на прослушку НАБУ и ГБР, перешли к рассмотрению Программы деятельности Кабинета министров.
После ее принятия нардепы без обсуждения проголосовали во втором чтении за два законопроекта, касающиеся налогов, и разошлись до понедельника.
Предыстория:
- Законопроект №1031, который внес президент Владимир Зеленский 29 августа, предусматривает дополнение Уголовного кодекса статьей 368-5, согласно которой незаконное обогащение наказывается "лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".
- В июне Зеленский подавал проект закона, которым предлагалось наказывать госслужащих за сомнительные активы.
- 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
Украинская правда