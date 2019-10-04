Нардепы снова проигнорировали законопроект о незаконном обогащении

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Пятница, 4 октября 2019, 18:06

Народные депутаты опять не рассмотрели во втором чтении президентский законопроект о наказании за незаконное обогащение, внесенный в повестку дня заседания 3 октября.

Как и в четверг законопроект №1031 был в повестке дня заседания в пятницу. Однако нардепы рассмотрев сначала закон о праве на прослушку НАБУ и ГБР, перешли к рассмотрению Программы деятельности Кабинета министров.

После ее принятия нардепы без обсуждения проголосовали во втором чтении за два законопроекта, касающиеся налогов, и разошлись до понедельника.

Предыстория:

  • Законопроект №1031, который внес президент Владимир Зеленский 29 августа, предусматривает дополнение Уголовного кодекса статьей 368-5, согласно которой незаконное обогащение наказывается "лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".
  • В июне Зеленский подавал проект закона, которым предлагалось наказывать госслужащих за сомнительные активы.
  • 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада коррупция


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