Министр иностранных дел презентовал Зеленскому планы по урегулированию ситуации на Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что представил президенту Владимиру Зеленскому "план А, и план B" по урегулированию ситуации на Востоке Украины.
Источник: заявление Пристайко в программе "Свобода слова с Савиком Шустером", передает "Интерфакс-Украина".
"Специфика моей работы не позволяет рассказать вам все, что планируется в закрытых кабинетах, но поверьте мне, что у нас есть и план А, и план B", - заявил министр.
При этом он подчеркнул, что в настоящее время есть необходимость пересмотреть "нашу стратегию и нашу тактику".
"И эта стратегия и тактика должна складываться из плана А, и плана B, и, возможно, должен быть еще и план С", - отметил Пристайко.
По словам министра, "по возможности" необходимо за столом переговоров добиться договоренностей, которые бы "под давлением наших западных партнеров" Россия выполняла.
"Если этот план не срабатывает, то что дальше, следующий шаг? То тогда мы должны понимать, что у нас остается все меньше и меньше опций, у нас остается последний план… Это тоже один из планов – как сделать так, чтобы больше через нашу границу, которая сейчас является де-факто… не проходили террористы, которые взрывают машины в Киеве и не боятся этого , и в Мариуполе", - рассказал Пристайко.
"Все эти планы… разработаны и предложены президенту. И это его задача, того человека, которого вы избрали президентом, принять эти сложные, неприятные, трудные решения, которые потом придется, наверное, … пояснять всем", подытожил министр иностранных дел.
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Напомним:
- 20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, заменившей "формулу Штайнмайера".
- В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам.
- Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.
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