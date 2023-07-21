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Джонсон об увольнении Пристайко: Он был замечательным послом

"Европейская правда", Станислав ПогориловПятница, 21 июля 2023, 16:02
Джонсон об увольнении Пристайко: Он был замечательным послом
Борис Джонсон, Вдим Пристайко, фото: Twitter

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с грустью воспринял сообщение об отставке посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, поскольку тот был замечательным послом.

Источник: Джонсон в Twitter

Прямая речь Джонсона: "Грустно прощаться с Пристайко, который был замечательным украинским послом и другом для этой страны".

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Детали: При этом Джонсон выразил надежду, что уволенный посол вскоре появится "в другой роли".

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В то же время редактор Sky News по вопросам безопасности и обороны Дебора Хейнс считает, что Пристайко был эффективным на посту посла в Британии.

"Очень жаль, ведь посол Украины в Великобритании был чрезвычайно сильным и важным сторонником усилий Украины, направленных на получение большего количества вооружений... Его очень уважают. Он был невероятно эффективным как посол Украины", – отметила она.

Напомним: 21 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Вадима Пристайко с должности посла в Британии, который назвал "нездоровым сарказмом" слова президента о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро.

Предистория:

  • На днях Пристайко пришлось объяснять свое замечание в эфире Sky News относительно "нездорового сарказма" президента Владимира Зеленского в ответ на слова главы Минобороны Британии Бена Уоллеса.
  • Глава Минобороны Британии Бен Уоллес отметился заявлением на полях саммита НАТО в Вильнюсе, в котором призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений.
  • Он отметил, что законодатели, прежде всего американские, считают, что более артикулированная благодарность от Украины облегчала бы принятие решений о дальнейшем выделении помощи.
  • В ответ на слова Воллеса Владимир Зеленский сказал, что Украина очень благодарна Британии и ее народу за поддержку. Но также добавил, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично". Пристайко, комментируя эту дискуссию, назвал заявления "нездоровым сарказмом". Это заявление все наблюдатели, включая британские медиа, восприняли как критику в адрес президента Зеленского, и даже после возражений посольства телеканал Sky News не удалил твит с критическим прочтением слов посла.
  • Затем Пристайко дал объяснение, в котором он не ограничился критикой, однако смягчил ее, сказав, что "сарказм между дружественными странами не нужен".

Темы: ПристайкоБорис Джонсонувольнение
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