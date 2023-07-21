Зеленский уволил посла в Британии Пристайко, который критиковал президента за "нездоровый сарказм"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Вадима Пристайко с должности посла в Британии, который назвал "нездоровым сарказмом" слова президента о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответствующий документ на сайте главы государства

Детали: Согласно тексту указа, Пристайко уволен с двух должностей – чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и постоянного представителя при Международной морской организации по совместительству.

Предистория:

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На днях Пристайко пришлось объяснять свое замечание в эфире Sky News относительно "нездорового сарказма" президента Владимира Зеленского в ответ на слова главы Минобороны Британии Бена Уоллеса.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес отметился заявлением на полях саммита НАТО в Вильнюсе, в котором призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений.

Он отметил, что законодатели, прежде всего американские, считают, что более артикулированная благодарность от Украины облегчала бы принятие решений о дальнейшем выделении помощи.

В ответ на слова Воллеса Владимир Зеленский сказал, что Украина очень благодарна Британии и ее народу за поддержку. Но также добавил, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично". Пристайко, комментируя эту дискуссию, назвал заявления "нездоровым сарказмом". Это заявление все наблюдатели, включая британские медиа, восприняли как критику в адрес президента Зеленского, и даже после возражений посольства телеканал Sky News не удалил твит с критическим прочтением слов посла.

Затем Пристайко дал объяснение, в котором он не ограничился критикой, однако смягчил ее, сказав, что "сарказм между дружественными странами не нужен".

Справочно: