Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский уволил посла в Британии Пристайко, который критиковал президента за "нездоровый сарказм"

"Европейская правда", Станислав ПогориловПятница, 21 июля 2023, 11:19
Зеленский уволил посла в Британии Пристайко, который критиковал президента за нездоровый сарказм
Вадим Пристайко, фото: Getty images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Вадима Пристайко с должности посла в Британии, который назвал "нездоровым сарказмом" слова президента о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответствующий документ на сайте главы государства

Детали: Согласно тексту указа, Пристайко уволен с двух должностей – чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и постоянного представителя при Международной морской организации по совместительству.

Реклама:

Предистория:

  • На днях Пристайко пришлось объяснять свое замечание в эфире Sky News относительно "нездорового сарказма" президента Владимира Зеленского в ответ на слова главы Минобороны Британии Бена Уоллеса.
  • Глава Минобороны Британии Бен Уоллес отметился заявлением на полях саммита НАТО в Вильнюсе, в котором призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений.
  • Он отметил, что законодатели, прежде всего американские, считают, что более артикулированная благодарность от Украины облегчала бы принятие решений о дальнейшем выделении помощи.
  • В ответ на слова Воллеса Владимир Зеленский сказал, что Украина очень благодарна Британии и ее народу за поддержку. Но также добавил, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично". Пристайко, комментируя эту дискуссию, назвал заявления "нездоровым сарказмом". Это заявление все наблюдатели, включая британские медиа, восприняли как критику в адрес президента Зеленского, и даже после возражений посольства телеканал Sky News не удалил твит с критическим прочтением слов посла.
  • Затем Пристайко дал объяснение, в котором он не ограничился критикой, однако смягчил ее, сказав, что "сарказм между дружественными странами не нужен".

Справочно:

  • 20 октября 2022 года Пристайко первым из иностранных дипломатов вручил верительные грамоты новому британскому королю Чарльзу ІІІ.
  • Пристайко был назначен послом в Великобританию указом президента Владимира Зеленского 20 июля 2020 года.
  • До этого Пристайко был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а перед этим возглавлял МИД.
  • В 2017-2019 он был послом Украины при НАТО.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПристайкоЗеленскийувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Пристайко
Джонсон об увольнении Пристайко: Он был замечательным послом
Посол Украины в Британии рассказал о военных учениях для украинцев
Новости 14 февраля: посол Украины в Британии о НАТО, полеты над Украиной
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: