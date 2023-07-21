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Зеленский уволил посла в Британии Пристайко, который критиковал президента за "нездоровый сарказм"

"Европейская правда", Станислав ПогориловПятница, 21 июля 2023, 11:19
Зеленский уволил посла в Британии Пристайко, который критиковал президента за нездоровый сарказм
Вадим Пристайко, фото: Getty images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Вадима Пристайко с должности посла в Британии, который назвал "нездоровым сарказмом" слова президента о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответствующий документ на сайте главы государства

Детали: Согласно тексту указа, Пристайко уволен с двух должностей – чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и постоянного представителя при Международной морской организации по совместительству.

Предистория:

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  • На днях Пристайко пришлось объяснять свое замечание в эфире Sky News относительно "нездорового сарказма" президента Владимира Зеленского в ответ на слова главы Минобороны Британии Бена Уоллеса.
  • Глава Минобороны Британии Бен Уоллес отметился заявлением на полях саммита НАТО в Вильнюсе, в котором призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений.
  • Он отметил, что законодатели, прежде всего американские, считают, что более артикулированная благодарность от Украины облегчала бы принятие решений о дальнейшем выделении помощи.
  • В ответ на слова Воллеса Владимир Зеленский сказал, что Украина очень благодарна Британии и ее народу за поддержку. Но также добавил, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично". Пристайко, комментируя эту дискуссию, назвал заявления "нездоровым сарказмом". Это заявление все наблюдатели, включая британские медиа, восприняли как критику в адрес президента Зеленского, и даже после возражений посольства телеканал Sky News не удалил твит с критическим прочтением слов посла.
  • Затем Пристайко дал объяснение, в котором он не ограничился критикой, однако смягчил ее, сказав, что "сарказм между дружественными странами не нужен".

Справочно:

  • 20 октября 2022 года Пристайко первым из иностранных дипломатов вручил верительные грамоты новому британскому королю Чарльзу ІІІ.
  • Пристайко был назначен послом в Великобританию указом президента Владимира Зеленского 20 июля 2020 года.
  • До этого Пристайко был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а перед этим возглавлял МИД.
  • В 2017-2019 он был послом Украины при НАТО.

Темы: ПристайкоЗеленскийувольнение
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