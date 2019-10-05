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Охранники Медведчука стали помощниками нардепов от ОПЗЖ

Суббота, 5 октября 2019, 12:28
Виктор Черный (слева) и Виктор Медведчук
фото из соцсетей

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы - "За жизнь" Виктор Медведчук и Виктор Черный взяли себе в помощники представителей "детективной охранной компании "Шторм", которая охраняла Медведчука и ранее препятствовала журналистам.

Источник: проект Радио Свобода "Ньюзрум".

Детали: Черный, который впервые стал народным депутатом, был соучредителем и ранее сам возглавлял "Шторм" - охранную компанию, которая охраняла Медведчука.

Среди помощников Медведчука есть другой соучредитель "Шторма" Андрей Мартынов.

Сам депутат в комментарии Радио Свобода заявил, что "ничего плохого в этом не видит". Говорит, что выбирал его по критериям "помощи выполнения функций народного депутата", впрочем, каких именно, уточнить не захотел.

Еще один соучредитель "Шторма" - Иван Бойченко, - оказался среди помощников Черного.

"Полковник милиции. Возглавлял подразделение по борьбе с организованной преступностью. Я очень доволен, что он согласился быть моим помощником", - рассказал Черный Радио Свобода.

По словам Черного, Бойченко сейчас является руководителем "Шторма".

Кроме Бойченко, среди помощников Черного является Олег Вознюк. В декларации его гражданской жены Татьяны Овсюк прямо указано: он - сотрудник "Шторма". И в 2017 году заработал в нем почти 13 500 гривен "гонораров и других выплат", а в 2018-м - 3,5 тысячи.

В целом, по словам Черного, среди его помощников есть "около пяти" сотрудников "Шторма", которые когда-то работали в МВД и СБУ.

"Детективная охранная компания "Шторм" (ранее "Сварог") имеет четырех учредителей. Кроме Виктора Черного, это Иван Бойченко, Константин Иванов и Андрей Мартынов.

Предыстория:

  • Именно представители "Шторма" осенью 2017 года напали на съемочную группу "Схем", которая пыталась зафиксировать прямые перелеты Виктора Медведчука в Россию.
  • Еще позже - весной 2019-го - "штормовцы" Черного течение четырех часов удерживали в лесу журналистов "Наших грошей", которые пытались снять с квадрокоптера территорию государственных дач рядом с имением Медведчука.
  • Кроме того, журналисты проекта "Bihus.info" обнаружили, что представители "Шторма" перекрыли доступ к Днепру, обустроили на Трухановом острове в Киеве базу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Медведчук
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