В "Слуге народа" хотят весной завести "новых людей" и в местные советы

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Суббота, 5 октября 2019, 15:10

Партия "Слуга народа" хочет на местных выборах весной привести в местные органы власти новых людей.

Источник: первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Мы хотим весной попробовать масштабировать успех партии "Слуга народа" на местные выборы. В первую очередь (успех – ИФ), в том, что мы смогли завести в Верховную Раду совершенно новых людей".

"Хотим нечто подобное сделать на местных выборах – максимально открыть двери и лифты для новых людей, в том числе путем повышения престижности быть местным депутатом, повышения престижности быть старостой".

Детали: По словам политика, в настоящее время в партии идут дискуссии о подходе к формированию списков кандидатов "Слуги народа" на местных выборах.

Корниенко также рассказал, что "Слуга народа" намерена в рамках децентрализации обеспечить работу Центра предоставления административных услуг в каждой новосозданной громаде.

"Мы хотим в рамках децентрализации реализовать подпроект "тотальной ЦНАПизации". Наша цель – обеспечить в каждой новосозданной громаде ЦНАП, а в нем реализовывать по максимуму услуги, которые возможно спустить на его уровень. Чтобы у человека не было постоянной потребности выезжать в районный или областной центр", - сказал он.

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Предыстория:

  • Следующие очередные местные выборы в Украине, по Конституции, должны состояться в последнее воскресенье октября 2020 года.
  • В сентябре в "Слуге народа" допускали возможность проведения досрочных местных выборов в "проблемных" городах.
  • Как писала "Украинская правда", президент Владимир Зеленский не может объявить досрочные местные выборы по всей стране из-за четырех проблем.

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Темы: Слуга народа виборы


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