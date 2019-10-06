СМИ назвали имя погибшего в зоне ООС бойца

6 октября в зоне ООС погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Иван Дейкун.

Источник: "Думская" со ссылкой на командование части 28 ОМБр

Детали: Иван Дейкун - уроженец г.Южноукраинск, погиб в районе Красногоровки Донецкой области.

По информациии СМИ, 41-летнего старшего солдата поразило несколько пуль, выпущенных из крупнокалиберного пулемета. Он скончался на месте от болевого шока и потери крови.

Напомним,