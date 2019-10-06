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СМИ назвали имя погибшего в зоне ООС бойца

Воскресенье, 6 октября 2019, 21:33

6 октября в зоне ООС погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Иван Дейкун. 

Источник: "Думская" со ссылкой на командование части 28 ОМБр

Детали: Иван Дейкун -  уроженец г.Южноукраинск, погиб в районе Красногоровки Донецкой области.

По информациии СМИ, 41-летнего старшего солдата поразило несколько пуль, выпущенных из крупнокалиберного пулемета. Он скончался на месте от болевого шока и потери крови.

Напомним, 

Темы: ДонбассжертвыМинские соглашения
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