СМИ назвали имя погибшего в зоне ООС бойца
Воскресенье, 6 октября 2019, 21:33
6 октября в зоне ООС погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Иван Дейкун.
Источник: "Думская" со ссылкой на командование части 28 ОМБр
Детали: Иван Дейкун - уроженец г.Южноукраинск, погиб в районе Красногоровки Донецкой области.
По информациии СМИ, 41-летнего старшего солдата поразило несколько пуль, выпущенных из крупнокалиберного пулемета. Он скончался на месте от болевого шока и потери крови.
Напомним,
- По данным штаба ООС, в воскресенье вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 17 раз, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.