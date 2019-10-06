Один боец ​​погиб, еще один ранен в воскресенье - штаб ОС

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Воскресенье, 6 октября 2019, 19:59

В воскресенье вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 17 раз, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Источник: пресс-центр Объединенных сил

Детали: Боевики обстреляли позиции подразделений ОС из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

9 обстрелов позиций ОС боевики осуществили возле Павлополя, Новотроицкого, Авдеевки, Богдановки, вблизи Новогнатовки и Красногоровки.

8 обстрелов зафиксировано возле Новолуганского, Попасной, в районе Золотого-4, вблизи Луганского и Золотого с направления Первомайска, а также в районе Зайцево.

Напомним, 

  • 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что Зеленский будет ставить на будущий "нормандской встречи" вопрос об отводе войск по всей линии разграничения. 
  • Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками. Позже в Минобороны обнародовали разъяснение относительно разведения сил на Донбассе.
  • Разведение сил и средств на участке в районе Станицы Луганской завершилось 30 июня 2019 г.  
  • По данным украинской стороны СЦКК, вооруженные формирования РФ ведут обстрелы на участке разведения сил и средств на линии разграничения в направлении н.п. Богдановка и в направлении населенного пункта Золотое-4.

Украинская правда

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Темы: Донбасс жертвы Минские соглашения


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