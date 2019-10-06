Один боец ​​погиб, еще один ранен в воскресенье - штаб ОС

В воскресенье вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 17 раз, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Источник: пресс-центр Объединенных сил

Детали: Боевики обстреляли позиции подразделений ОС из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

9 обстрелов позиций ОС боевики осуществили возле Павлополя, Новотроицкого, Авдеевки, Богдановки, вблизи Новогнатовки и Красногоровки.

8 обстрелов зафиксировано возле Новолуганского, Попасной, в районе Золотого-4, вблизи Луганского и Золотого с направления Первомайска, а также в районе Зайцево.

Напомним,