Несколько бизнесменов, которые оказывали денежные взносы Республиканской партии США, пытались влиять на назначение членов правления "Нафтогаза" с целью дальнейшего подписания выгодных контрактов для своих компаний.

Источник: Associated Press

Детали: Причастными к попыткам смены руководства "Нафтогаза" могут быть Лев Парнас и Игорь Фруман – американские бизнесмены и клиенты Джулиани, которые ранее подавали иск против олигарха Игоря Коломойского.

В начале марта, Фруман и Парнас продвигали идею замены Андрея Коболева на должности председателя правления НАК Нафтогаз на Андрея Фаворова, менеджера газовой компании.

Однако в ближайшее время, согласно информации, министром энергетики США Риком Перри будут приложены усилия для создания более дружественной управленческой команды газовой компании.

По информации СМИ, Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в состав правления "Нафтогаза" американцев.

Как говорится в статье, до сих пор неизвестно, были ли попытки Перри изменить членов правления "Нафтогаза" согласованы с союзниками Джулиани, которые пытались достичь того же самого. Также не известна сама роль адвоката Трампа в помощи своим клиентам достичь заключения соглашений о продаже газа "Нафтогазу".

Associated Press опросила четырех человек, которые непосредственно знают о попытках влияния на украинскую газовую компанию и их слова свидетельствуют о ключевой роли Перри в этих попытках.

Вместе с тем, пресс-секретарь минэнергетики США утверждает, что Перри не преследовал личных интересов, а лишь пытался способствовать реформированию энергетического сектора Украины таким образом, чтобы иностранные компании могли вести бизнес.

Офис президента Украины отказался от комментариев, – сообщили в Associated Press.