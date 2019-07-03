Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клієнти адвоката Трампа вимагають від Коломойського 200 млн гривень моральної шкоди

Середа, 3 липня 2019, 00:20

Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, подали в Україні позов до суду на олігарха Ігоря Коломойського з вимогою компенсації 200 мільйонів гривень моральної шкоди після інтерв'ю, у якому він назвав їх "аферистами".

Про це повідомляють "Схеми".

"Слова Коломойського в інтерв’ю про те, що Фруман та Парнас є "аферистами" та "перебувають під розслідуванням США", а також "збирають з людей гроші під приводом знайомства з Джуліані, який є адвокатом президента США Трампа", зашкодили честі, гідності та діловій репутації двох громадян Америки, які є "поважними бізнесменами в своїй країні", - йдеться у позовній заяві до Голосіївського районного суду, яку надала адвокатка Аліна Самарець.

Крім цього, окремі фрази олігарха розцінили як погрози життю та здоров’ю, у зв'язку з чим Фруман і Парнас написали відповідні заяви до правоохоронних органів України та за рекомендацією захисту "вимушені були полишити свої справи в Україні та виїхати в США".

Фруман та Парнас просять суд визнати недостовірною інформацією щодо "аферистів" і "збору грошей" і стягнути з Коломойського в якості компенсації за моральну шкоду 200 мільйонів гривень.

"Мої клієнти пріоритетом ставлять саме спростування інформації та захист свого імені, а щодо моральної шкоди, то вони ухвалили спільне рішення всю суму моральної шкоди передати народу України", - розповіла "Схемам" адвокатка Аліна Самарець.

Сам олігарх сказав, що не буде коментувати ситуацію, щоб "не розцінили як спробу вплинути на суд".

Нагадаємо:

  • Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, написали заяву у правоохоронні органи України на Ігоря Коломойського після його інтерв’ю, в якому олігарх назвав їх "аферистами" і пообіцяв "вивести на світло боже".
  • 17 травня в інтерв’ю програмі Радіо Свобода "Схеми" Коломойський назвав аферистами двох американців – Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, які "збирають з людей гроші", прикриваючись зв’язками з Джуліані.
  • 16 травня в Україну з Ізраїлю прилетів олігарх Ігор Коломойський. Він не був в Україні з червня 2017 року і заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.
  • Коломойський заявив в інтерв'ю програмі "Схеми", що ФБР, можливо, і веде розслідування стосовно нього, але воно нічим не завершиться, бо він "нічого протизаконного на території США, ЄС чи України не скоїв".
  • Раніше видання The Daily Beast з посиланням на 3 джерела повідомило, що ФБР веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського.
  • Видання також зазначає, що Ігоря Коломойського "звинувачували у замовних убивствах" (у 2015 році), а тепер вважають покровителем кандидата у президенти, коміка Володимира Зеленського.
  • Федеральне бюро розслідувань країни "не підтверджує і не заперечує існування будь-якого розслідування" проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.
  • 10 травня персональний адвокат американського лідера Рудольф Джуліані заявив, що планує їхати в Україну, щоб умовити новообраного президента Володимира Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп. Він також збирався розповісти Зеленському, що знає про людей з його оточення.
  • Пізніше Джуліані скасував візит, заявивши, що він би опинився у "середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів".
  • Серед таких людей він назвав нардепа Сергія Лещенка. 
  • Сам Лещенко заявив, що генпрокурор Юрій Луценко дезінформував Джуліані, щоб залишитися на своїй посаді.

"Українська правда" у Threads

Теми: КоломойськийСШАсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Коломойський
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ
Схема на "Центренерго": суд призначив заставу керівнику пов'язаної з Коломойським компанії
Останні новини
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
Усі новини...
Реклама: