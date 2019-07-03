Клієнти адвоката Трампа вимагають від Коломойського 200 млн гривень моральної шкоди

Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, подали в Україні позов до суду на олігарха Ігоря Коломойського з вимогою компенсації 200 мільйонів гривень моральної шкоди після інтерв'ю, у якому він назвав їх "аферистами".

Про це повідомляють "Схеми".

"Слова Коломойського в інтерв’ю про те, що Фруман та Парнас є "аферистами" та "перебувають під розслідуванням США", а також "збирають з людей гроші під приводом знайомства з Джуліані, який є адвокатом президента США Трампа", зашкодили честі, гідності та діловій репутації двох громадян Америки, які є "поважними бізнесменами в своїй країні", - йдеться у позовній заяві до Голосіївського районного суду, яку надала адвокатка Аліна Самарець.

Крім цього, окремі фрази олігарха розцінили як погрози життю та здоров’ю, у зв'язку з чим Фруман і Парнас написали відповідні заяви до правоохоронних органів України та за рекомендацією захисту "вимушені були полишити свої справи в Україні та виїхати в США".

Фруман та Парнас просять суд визнати недостовірною інформацією щодо "аферистів" і "збору грошей" і стягнути з Коломойського в якості компенсації за моральну шкоду 200 мільйонів гривень.

"Мої клієнти пріоритетом ставлять саме спростування інформації та захист свого імені, а щодо моральної шкоди, то вони ухвалили спільне рішення всю суму моральної шкоди передати народу України", - розповіла "Схемам" адвокатка Аліна Самарець.

Сам олігарх сказав, що не буде коментувати ситуацію, щоб "не розцінили як спробу вплинути на суд".

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