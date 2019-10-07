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Ситуация на Донбассе: боевики совершили 25 обстрелов

Понедельник, 7 октября 2019, 07:08

6 октября боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военный погиб, еще один получил ранение.

Источник: Facebook-страница командования ООС

Детали: Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минском минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Боевики вели огонь вблизи Новотроицкого, Красногоровки, Павлополя, Авдеевки, Богдановки, Новогнатовки, Водяного, Новолуганского, Попасной, Золотого и других населенных пунктов.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Напомним:

  • Накануне стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 6 октября.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС
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