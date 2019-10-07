Дело об избиении журналистов на свадьбе сына Луценко закрыли
Подчиненный бывшего генерального прокурора закрыл дело о препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем" на свадьбе бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александра.
Источник: Facebook-страница журналиста Михаила Ткача.
Дословно: "Дело о препятствовании нашей журналистской деятельности УДОшниками на свадьбе сына генпрокурора Луценко закрыто.
Почти два года понадобилось подчиненным генерального прокурора Луценко чтобы не найти состава преступления".
Детали: По словам журналиста, в течение двух лет адвокат пыталась получить фамилию следователя, писала соответствующие запросы и через суд пыталась получить информацию о ходе этого дела, но соответствующей информации не удалось получить.
Ткач добавил, что дело закрыл в мае подчиненный Луценко.
История вопроса:
- 9 сентября 2017 года состоялось большая свадьба 28-летнего Александра Луценко. Тогда еще произошел скандал из-за того, что представители Управления госохраны препятствовали журналистам снимать даже рядом с празднованием.
- Впоследствии начальник УГО Валерий Гелетей вот так объяснил действия своих подчиненных: "Там же какой горб! Этот военнослужащий упал, вы же не будете говорить, что он не упал? Там же вот такой холм! В темноте, песок, споткнулся, упал и зацепился за оператора".
- Журналисты написали заявление в полицию о препятствовании их профессиональной деятельности.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua