Дело об избиении журналистов на свадьбе сына Луценко закрыли

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Понедельник, 7 октября 2019, 11:58

Подчиненный бывшего генерального прокурора закрыл дело о препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем" на свадьбе бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александра.

Источник: Facebook-страница журналиста Михаила Ткача.

Дословно: "Дело о препятствовании нашей журналистской деятельности УДОшниками на свадьбе сына генпрокурора Луценко закрыто.

Почти два года понадобилось подчиненным генерального прокурора Луценко чтобы не найти состава преступления".

Детали: По словам журналиста, в течение двух лет адвокат пыталась получить фамилию следователя, писала соответствующие запросы и через суд пыталась получить информацию о ходе этого дела, но соответствующей информации не удалось получить.

Ткач добавил, что дело закрыл в мае подчиненный Луценко.

 

История вопроса:

  • 9 сентября 2017 года состоялось большая свадьба 28-летнего Александра Луценко. Тогда еще произошел скандал из-за того, что представители Управления госохраны препятствовали журналистам снимать даже рядом с празднованием. 
  • Впоследствии начальник УГО Валерий Гелетей вот так объяснил действия своих подчиненных: "Там же какой горб! Этот военнослужащий упал, вы же не будете говорить, что он не упал? Там же вот такой холм! В темноте, песок, споткнулся, упал и зацепился за оператора".
  • Журналисты написали заявление в полицию о препятствовании их профессиональной деятельности.

Украинская правда

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Темы: Луценко Генпрокуратура


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