Дело об избиении журналистов на свадьбе сына Луценко закрыли

Подчиненный бывшего генерального прокурора закрыл дело о препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем" на свадьбе бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александра.

Источник: Facebook-страница журналиста Михаила Ткача.

Дословно: "Дело о препятствовании нашей журналистской деятельности УДОшниками на свадьбе сына генпрокурора Луценко закрыто.

Почти два года понадобилось подчиненным генерального прокурора Луценко чтобы не найти состава преступления".

Детали: По словам журналиста, в течение двух лет адвокат пыталась получить фамилию следователя, писала соответствующие запросы и через суд пыталась получить информацию о ходе этого дела, но соответствующей информации не удалось получить.

Ткач добавил, что дело закрыл в мае подчиненный Луценко.

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