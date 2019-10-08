Разумков рассказал, когда начнут разрабатывать закон об особом статусе Донбасса

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Вторник, 8 октября 2019, 00:24

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что новый закон об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не раньше,чем состоится встреча в Нормандском формате.

Источник: выступление Разумкова в эфире программы "Свобода слова"

Детали: По словам спикера, Верховная Рада станет одной из главных площадок для разработки нового закона с участием Кабмина и за инициативой президента.

Прямая речь: "Но инициатива будет исходить из Офиса Президента. К нему присоединится Кабинет министров Украины, и самое главное – к этому процессу присоединится общественность. Это будет открытый процесс, который позволит сделать так, чтобы осталось как можно меньше вопросов к будущему закону."

Напомним:

  • Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что при подготовке нового закона об особом статусе Донбассу не будет пересечена ни одна "красная линия".
  • В Нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.

Украинская правда

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Темы: Разумков Дмитрий Донбасс Верховная Рада Минские соглашения


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