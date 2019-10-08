Разумков рассказал, когда начнут разрабатывать закон об особом статусе Донбасса

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что новый закон об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не раньше,чем состоится встреча в Нормандском формате.

Источник: выступление Разумкова в эфире программы "Свобода слова"

Детали: По словам спикера, Верховная Рада станет одной из главных площадок для разработки нового закона с участием Кабмина и за инициативой президента.

Прямая речь: "Но инициатива будет исходить из Офиса Президента. К нему присоединится Кабинет министров Украины, и самое главное – к этому процессу присоединится общественность. Это будет открытый процесс, который позволит сделать так, чтобы осталось как можно меньше вопросов к будущему закону."

Напомним: