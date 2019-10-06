Разумков об особом статусе Донбасса: "Красных линий" в законе не пересекут
При подготовке нового закона об особом статусе Донбассу не будет пересечена ни одна "красная линия", уверяет спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Источник: Интервью Разумкова в эфире телеканала Украина 6 октября, сообщает "Hromadske"
Детали: Спикер ВР подчеркнул, что "никто не будет нарушать "красные линии", которые были указаны ранее, так как от них зависит территориальная целостность и суверенитет Украины".
Дословно: "Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут проходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе - выборы могут проходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия. Потому что все это не позволяет провести выборы. Когда будет достигнут компонент безопасности ... тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока временно оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда начнет работать так называемый новый закон об особом статусе Донбасса".
Детали: По словам Разумкова, чтобы "ни у кого не было мысли, что новый закон об особом статусе будет предусматривать федерализацию Украины", он будет разрабатываться "с привлечением экспертов, общественности, Верховной Рады, Офиса президента, а также зарубежных партнеров".
Дословно: "Мы понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированных территорий заканчивается в этом году. И надо находить новый механизм, новый закон, и президент об этом говорил, что это будет публичная позиция. ... Это не будет писаться в Офисе президента или на закрытом Комитете Верховной Рады. Закон будет писаться вместе с обществом, потому что этот вопрос очень важен для всего государства".
Разумков добавил, что при отводе войск с линии разграничения безопасность будет сохраняться за счет Национальной гвардии, милиции, которые там будут находиться.
Читайте также:
Украинизация Штайнмайера: как сделать идею Кремля безопасной для Украины
Четыре условия для безопасности на Донбассе: как убрать угрозы "формулы Штайнмайера"
Напомним:
- 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, которая заменила "формулу Штайнмайера".
- Российские СМИ опубликовали письма в адрес ОБСЕ от представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, России Бориса Грызлова, а также от представителей ОРДО и ОРЛО - Натали Никоноровой и Владислава Дейнего, о том, что они согласны с имплементацией "формулы".
- 3 октября Зеленский подчеркнул, что выборы на пока неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.
- С протестом против реализации "формулы Штайнмайера" выступил Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий облсоветы, а также Сумской и Кропивницкий горсоветы.