"Народный фронт" назвал арест Пашинского "правосудием времен Януковича"

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Вторник, 8 октября 2019, 01:37

В партии "Народный фронт", одним из основателей которой является Сергей Пашинский, назвали его арест "политически мотивированным" и "правосудием времен Януковича".

Источник: пресс служба партии

Дословно: "Это возвращение политического преследования и правосудия времен Януковича.

Напоминаем, что уголовное дело против Сергея Пашинского было расследовано и закрыто.

Однако вновь было открыто по политическим основаниям с целью преследования Сергея Пашинского за его участие в Революции достоинства и противодействия российской агрессии ".

Напоминаем:

  • 7 октября Печерский суд Киева избрал нардепу 5-8 созывов Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Предыстория:

  • 31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области ранил из пистолета гражданина Химикуса. Депутат заявил, что напал именно Химикус, хотя тот утверждал обратное.
  • 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
  • По возвращении в Украину 19 мая Портнов анонсировал "десятки заявлений о преступлениях Порошенко".

Украинская правда

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Темы: Портнов Народный фронт


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