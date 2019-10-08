"Народный фронт" назвал арест Пашинского "правосудием времен Януковича"
Вторник, 8 октября 2019, 01:37
В партии "Народный фронт", одним из основателей которой является Сергей Пашинский, назвали его арест "политически мотивированным" и "правосудием времен Януковича".
Источник: пресс служба партии
Дословно: "Это возвращение политического преследования и правосудия времен Януковича.
Напоминаем, что уголовное дело против Сергея Пашинского было расследовано и закрыто.
Однако вновь было открыто по политическим основаниям с целью преследования Сергея Пашинского за его участие в Революции достоинства и противодействия российской агрессии ".
Напоминаем:
- 7 октября Печерский суд Киева избрал нардепу 5-8 созывов Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Предыстория:
- 31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области ранил из пистолета гражданина Химикуса. Депутат заявил, что напал именно Химикус, хотя тот утверждал обратное.
- 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
- По возвращении в Украину 19 мая Портнов анонсировал "десятки заявлений о преступлениях Порошенко".
Украинская правда