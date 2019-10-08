"Народный фронт" назвал арест Пашинского "правосудием времен Януковича"

В партии "Народный фронт", одним из основателей которой является Сергей Пашинский, назвали его арест "политически мотивированным" и "правосудием времен Януковича".

Источник: пресс служба партии

Дословно: "Это возвращение политического преследования и правосудия времен Януковича.

Напоминаем, что уголовное дело против Сергея Пашинского было расследовано и закрыто.

Однако вновь было открыто по политическим основаниям с целью преследования Сергея Пашинского за его участие в Революции достоинства и противодействия российской агрессии ".

Напоминаем:

7 октября Печерский суд Киева избрал нардепу 5-8 созывов Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Предыстория: