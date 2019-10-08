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Лукашенко назвал РФ стороной конфликта на Донбассе, в Кремле не согласны

Вторник, 8 октября 2019, 14:58
Лукашенко назвал РФ стороной конфликта на Донбассе, в Кремле не согласны

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия является стороной конфликта на Донбассе.

Источник: БЕЛТА, ТАСС

Детали: на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" Лукашенко призвал страны Европы принимать более активные и действенные меры, чтобы остановить войну на Донбассе.

Он заявил, что Беларусь готова сыграть свою роль в миротворческом процессе, если на это будет воля и договоренность Украины и России.

Прямая речь Лукашенко: "Мы не можем стоять в стороне. Это и наша Украина. Беларусь, Россия, Украина - это что-то единое. Не хочу сказать "один народ" - это кого-то бесит. А фактически - один народ. И мы воюем, не можем разобраться.

И не надо говорить, что это не конфликт России и Украины. Тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны. Да, не надо игнорировать руководителей непризнанных ЛНР и ДНР. Они есть, их избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Но важно, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и приняли решение".

Как пишут российские СМИ, пресс-секретарь президента России Владимира Путина  Дмитрий Песков не согласился с оценкой Лукашенко.

Прямая речь Пескова: "Не важно, кто кого кем считает, важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. Главное - важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему".

Ранее на конференции Лукашенко заявил, что Западные партнеры оставили Украину одну решать конфликт на Донбассе, а встреча в нормандском формате уже давно должна была состояться.

Напомним:

  • 4 октября президент Беларуси Александр Лукашенко приезжал в Украину с официальным визитом.
  • В тот же день украинские и белорусские предприятия подписали контракты на более чем полмиллиарда долларов.
  • Тогда же Владимир Зеленский сообщил, что украинский журналист Павел Шаройко, который находился за решеткой в Беларуси, уже вернулся в Украину.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоДонбассРосcия
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