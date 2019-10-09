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В суд направили админпротокол на министра финансов

Среда, 9 октября 2019, 12:43

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротокол на министра финансов Оксану Маркарову за декларирование недостоверных сведений.

Источник: сайт НАПК

Детали: В агентстве говорят, что проверили декларацию министра за 2017 год и нашли в ней недостоверные сведения на сумму 415 тыс. гривень, что составляет более 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Дословно: "В декларации чиновница не указала стоимость своей квартиры и недостоверно показала доходы, полученные ею и членами ее семьи - мужем и дочерью. Также субъект декларирования не указала ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности ей и ее мужу, и указала недостоверные сведения об имеющихся у нее и ее мужа средства на банковских счетах".

Дополнительно: Кроме того, сообщают в НАЗК, были выявлены недостоверные сведения на общую сумму 292,7 тыс. грн в декларации за 2017 год народного депутата VIII созыва Александра Супруненко (группа "Воля народа"). Он не задекларировал нежилое помещение, принадлежащее жене, а также свой доход и доход жены в виде страховых выплат.

В агентстве напомнили, что за представление заведомо недостоверных сведений в декларации, отличающихся от достоверных на сумму от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от одной до двух с половиной тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Предыстория:

  • 26 сентября Нацагентство по предупреждению коррупции пригласило Маркарову прийти в ведомство для составления протоколов об административных правонарушениях по признакам представления заведомо недостоверных сведений в декларации.
  • Маркарова заявила, что будет обжаловать эти претензии в суде.
  • Оксана Маркарова до 2014 года работала в инвестиционной группе ІТТ. В марте 2015 года стала заместителем министра финансов, а в апреле 2016 года - первым заместителем министра финансов.
  • 8 июня 2018 года, в связи с отставкой Александра Данилюка, ее назначили и.о. министра финансов Украины. 22 ноября 2018 года Маркарова стала министром финансов и была переназначена на должность новой властью 29 августа 2019 года.

Украинская правда
Темы: МинфиндекларацииНАПКсудМаркарова
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