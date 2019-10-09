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У Кличко обещают, что до конца года отопление не подорожает

Среда, 9 октября 2019, 16:38

Киевская администрация заявляет, что до конца года тарифы на отопление для населения меняться не будут.

Источник: пресс-служба заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева в комментарии УП.

Прямая речь: "До конца года тарифы повышаться не будут".

"Этот проект расчетов, который КП "Киевтеплоэнерго" подало на рассмотрение НКРЭКУ, касается только стоимости одной составляющей – стоимости производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Даже если этот проект будет утвержден, то это не повлияет на конечную цену для потребителя".

Детали: В пресс-службе пояснили, что в проекте в тариф заклали средства на закупку необходимого запаса мазута для внештатных ситуаций и стоимость кассового разрыва, возникшего из-за несоответствия рыночной и тарифной цены на газ, после повышения цены на газ в прошлом году.

Если НКРЭКУ одобрит проект расчетов, то КП "Киевтеплоэнерго" сможет инициировать изменение тарифа для населения, куда может включить эту измененную составляющую – экономически обоснованную цену производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

После этого предприятие будет вынуждено пройти все этапы подготовки и обсуждения изменения тарифа для населения и только после одобрения его на общественном обсуждении сможет обращаться в НКРЭКУ, чтобы этот проект рассмотрела комиссия.

В пресс-службе отметили, что теплопоставщик сейчас работает в убыток и просит средства на капремонты из бюджета, поскольку стоимость ремонтов в тарифе не заложена.

У Пантелева напомнили, что тариф на тепло на 80% состоит из стоимости газа, а КП живет только на 20%, в которые входят зарплаты, амортизация, содержание штата и аварийные и мелкие ремонты сетей и т.п.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что часть населения не платит за коммунальные услуги.

Предыстория:

  • 9 октября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабмин пока не планирует поднимать тарифы на отопление.
  • КП "Киевтеплоэнерго", которое предоставляет услуги отопления и горячего водоснабжения в столице, инициирует повышение тарифов на производство тепловой энергии с 1 января 2020 года на 30%.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевотоплениетарифы
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